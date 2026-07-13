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Живой груз на 5,5 миллиона не доехал до Польши: контрабанду раскрыли на границе Калининградской области

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградские таможенники сорвали попытку незаконного вывоза в Польшу крупной партии редких рептилий. В пункте пропуска "Мамоново-2" досмотрели личный автомобиль 64-летнего иностранца, в салоне которого обнаружили 37 живых ящериц. Живой груз, оцененный в 5,5 миллионов рублей, мужчина пытался спрятать среди личных вещей в спортивных сумках.

Экзотическая ящерица
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзотическая ящерица

Схема и детали задержания

Контрабанда была упакована по принципу "матрешки": рептилий длиной до 20 сантиметров рассадили по два-три экземпляра в небольшие холщовые мешочки, которые сложили в несколько спортивных сумок. На "товар" у водителя не оказалось ни ветеринарных свидетельств, ни разрешений на вывоз. По словам задержанного, он работал курьером и перевозил животных за вознаграждение по просьбе третьих лиц.

"Подобные попытки вывоза фауны часто связаны с высоким спросом на экзотов на черном рынке Европы. Без легальных документов такая транспортировка — это не просто правонарушение, а прямая угроза выживанию вида в естественной среде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Сейчас ящерицы изъяты и переданы на временное содержание в специализированное помещение, где для них созданы необходимые температурные условия. 

Редкий вид под защитой СИТЕС

Экспертиза подтвердила, что изъятые особи — малые поясохвосты. Этот вид включен в приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Пересечение границы с такими "пассажирами" требует обязательного письменного декларирования. Против мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Теперь организатору перевозки грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Параметр Значение
Количество особей 37 штук
Рыночная стоимость 5,5 млн рублей
Максимальный срок 5 лет тюрьмы

Природные богатства региона часто становятся объектом интереса злоумышленников, будь то редкая фауна или ценные ресурсы.

"Криминальные схемы по вывозу ценностей часто маскируются под обычные частные поездки. Однако санкции за контрабанду животных сегодня сопоставимы с наказаниями за экономические преступления в сфере оборота ценного сырья", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что такое Конвенция СИТЕС?

Это международное соглашение, регулирующее торговлю редкими видами животных и растений, чтобы их международный оборот не угрожал их выживанию.

Какое наказание грозит за контрабанду поясохвостов?

По статье 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Можно ли вывозить таких ящериц легально?

Да, но только при наличии специального разрешения СИТЕС, ветеринарных сертификатов и обязательного таможенного декларирования.

Куда отправят изъятых животных после суда?

Обычно контрабандных рептилий передают в государственные зоопарки или специализированные питомники, имеющие условия для содержания конкретного вида.

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Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов; юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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