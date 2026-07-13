Кадровый переворот в районах Алтайского края: перестановки в руководстве изменили расстановку сил

Администрация Каменского района обновила состав руководства. В муниципальном образовании сменились заместители главы и руководитель комитета по спорту.

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С 13 июля председателем комитета по ЖКХ стал Алексей Кунгурцев. Он сменил на этом посту Валерия Басманова, который уволился по собственному желанию. Ранее Кунгурцев возглавлял комитет по экономическому развитию. Большую часть карьеры он провел в полиции, где руководил отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Алексей Кунгурцев — единственный из замов, кто остался в администрации после ухода главы района Ивана Панченко.

Пост первого заместителя главы Светланы Захаровой занял Вадим Бальзанов. Он также имеет полицейское прошлое: много лет работал в МО МВД России "Каменский", в том числе возглавлял ОБЭП.

Ответственность за социальную сферу теперь несет Светлана Сиренко. До назначения она руководила отделом по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в управлении образования района.

Сменился и руководитель спорткомитета. Эту должность занял тренер по смешанным единоборствам Александр Брусинцев. Раньше он занимался подготовкой юных спортсменов и организацией их выездов на соревнования.

Должность ФИО Прошлый опыт Председатель комитета по ЖКХ Алексей Кунгурцев Комитет по экономразвитию, полиция (ОБЭП) Первый замглавы района Вадим Бальзанов МО МВД "Каменский" (ОБЭП) Замглавы по соцвопросам Светлана Сиренко Управление образования (работа с ОВЗ) Председатель спорткомитета Александр Брусинцев Тренер по смешанным единоборствам