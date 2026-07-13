15% надежды: когда на самом деле орловцы смогут улететь из своего аэропорта

Строительство воздушной гавани в Орловской области идет темпами, далекими от стахановских. На сегодняшний день готовность объекта инженеры оценивают лишь в 15%. Несмотря на цифры, в областной администрации сохраняют "авиационный" оптимизм и рассчитывают достроить терминал досрочно.
За объект, который должен стать ключевым элементом инфраструктуры, отвечает компания "Альянс-2005". Процесс возведения сопровождается бюрократическими и финансовыми турбулентностями. К подрядчику регулярно возникают вопросы у надзорных ведомств — в мае компании предъявили новые иски. Не добавляет стабильности и оперативное перемещение "Альянса" между регионами регистрации: из Якутии фирма "перелетела" в Чечню.
Специалисты отмечают, что текущий уровень работ требует не только усиления контроля, но и пересмотра логистики поставок материалов. Пока регион занят решением вопросов логистики агросектора и финансовых урегулирований с фискальными органами, крупная стройка остается в зоне особого внимания.
"При готовности в 15% рассчитывать на прорыв в ближайшие месяцы без радикальной смены подходов к организации работ невозможно. Это не просто вопрос наличия техники, а показатель разбалансировки проектной документации и финансирования", — констатировала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Губернатор Андрей Клычков объяснил задержки объективными экономическими причинами. По словам главы региона, подрядчик полностью исчерпал лимиты финансирования, заложенные на 2026 год. Работа за собственные средства в условиях текущих банковских ставок — непосильная ноша для исполнителя.
Власти ведут переговоры с Минтрансом о "переброске" средств: есть запрос на использование лимитов 2027 года уже сейчас. Это позволит не останавливать процесс, пока ситуация с заемным капиталом остается напряженной.
|Параметр
|Статус
|Строительная готовность
|15%
|Базовый срок сдачи
|2028 год
|Целевая дата при поддержке Минтранса
|2027 год
"Любая корректировка бюджетных потоков в сторону ускорения требует жестких гарантий со стороны исполнителя. Если средства 2027 года будут выбраны сейчас, но прогресс на площадке не вырастет пропорционально, регион рискует получить долгострой без источников покрытия дефицита", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Планы сдать объект в 2027 году вместо 2028-го губернатор обсуждал с президентом России. Для реализации этой задачи предстоит не только согласовать бюджет, но и решить кадровые вопросы, а также наладить бесперебойный поток стройматериалов. Пока внимание региональных чиновников было поглощено борьбой с топливным дефицитом, аэропортовая стройка отошла на второй план, но теперь возвращается в федеральный рейтинг внимания.
Оценка в 15% отражает объем выполненных работ относительно общего плана капитального строительства и прокладки инженерных коммуникаций.
Юридическая перерегистрация компании с Якутии на Чечню усложняет проведение проверок и взаимодействие с местными органами власти.
Это необходимо, чтобы подрядчик мог продолжать работу, не привлекая дорогие кредитные ресурсы, что критически важно в текущих макроэкономических условиях.
Сроки сдачи напрямую зависят от успешности переговоров с Минтрансом и обеспечения стабильного финансирования проекта со стороны государства.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.