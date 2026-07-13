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15% надежды: когда на самом деле орловцы смогут улететь из своего аэропорта

Россия » Центр » Орел

Строительство воздушной гавани в Орловской области идет темпами, далекими от стахановских. На сегодняшний день готовность объекта инженеры оценивают лишь в 15%. Несмотря на цифры, в областной администрации сохраняют "авиационный" оптимизм и рассчитывают достроить терминал досрочно.

Строители на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройке

Стройка на паузе: оцениваем готовность

За объект, который должен стать ключевым элементом инфраструктуры, отвечает компания "Альянс-2005". Процесс возведения сопровождается бюрократическими и финансовыми турбулентностями. К подрядчику регулярно возникают вопросы у надзорных ведомств — в мае компании предъявили новые иски. Не добавляет стабильности и оперативное перемещение "Альянса" между регионами регистрации: из Якутии фирма "перелетела" в Чечню.

Специалисты отмечают, что текущий уровень работ требует не только усиления контроля, но и пересмотра логистики поставок материалов. Пока регион занят решением вопросов логистики агросектора и финансовых урегулирований с фискальными органами, крупная стройка остается в зоне особого внимания.

"При готовности в 15% рассчитывать на прорыв в ближайшие месяцы без радикальной смены подходов к организации работ невозможно. Это не просто вопрос наличия техники, а показатель разбалансировки проектной документации и финансирования", — констатировала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Почему потребовались бюджетные маневры

Губернатор Андрей Клычков объяснил задержки объективными экономическими причинами. По словам главы региона, подрядчик полностью исчерпал лимиты финансирования, заложенные на 2026 год. Работа за собственные средства в условиях текущих банковских ставок — непосильная ноша для исполнителя.

Власти ведут переговоры с Минтрансом о "переброске" средств: есть запрос на использование лимитов 2027 года уже сейчас. Это позволит не останавливать процесс, пока ситуация с заемным капиталом остается напряженной.

Параметр Статус
Строительная готовность 15%
Базовый срок сдачи 2028 год
Целевая дата при поддержке Минтранса 2027 год

"Любая корректировка бюджетных потоков в сторону ускорения требует жестких гарантий со стороны исполнителя. Если средства 2027 года будут выбраны сейчас, но прогресс на площадке не вырастет пропорционально, регион рискует получить долгострой без источников покрытия дефицита", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Реально ли ускориться к 2027 году

Планы сдать объект в 2027 году вместо 2028-го губернатор обсуждал с президентом России. Для реализации этой задачи предстоит не только согласовать бюджет, но и решить кадровые вопросы, а также наладить бесперебойный поток стройматериалов. Пока внимание региональных чиновников было поглощено борьбой с топливным дефицитом, аэропортовая стройка отошла на второй план, но теперь возвращается в федеральный рейтинг внимания.

Ответы на популярные вопросы

Почему готовность аэропорта оценивается экспертами так низко?

Оценка в 15% отражает объем выполненных работ относительно общего плана капитального строительства и прокладки инженерных коммуникаций.

Повлияет ли смена места регистрации подрядчика на сроки работ?

Юридическая перерегистрация компании с Якутии на Чечню усложняет проведение проверок и взаимодействие с местными органами власти.

Зачем переносить лимиты 2027 года на текущий период?

Это необходимо, чтобы подрядчик мог продолжать работу, не привлекая дорогие кредитные ресурсы, что критически важно в текущих макроэкономических условиях.

Какие гарантии, что объект сдадут в 2027 году?

Сроки сдачи напрямую зависят от успешности переговоров с Минтрансом и обеспечения стабильного финансирования проекта со стороны государства.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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