Дикие пляжи стали ловушкой: в Алтайском крае утвердили финальный список проверенных зон

В Алтайском крае число официально разрешенных мест для купания увеличилось до 48. Обновленный список подготовили специалисты регионального управления МЧС России на фоне затянувшейся жары.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Пляжные зонты

Новые локации добавили в Романовском районе (оз. Горькое), Змеиногорском районе (пляж "Жемчужина" на оз. Колыванское) и в Бийске (пляж "Зеленый клин" на реке Бия). Перед открытием эти участки обследовали водолазы, очистили дно и проверили качество воды на соответствие санитарным нормам. На всех указанных объектах работают спасательные посты.

Где можно купаться официально

Город / Район Оборудованные пляжи Барнаул Кемпинг-парк "Природа и человек" (оз. Пионерское), "Клуб Буревестник", "Варежка", Городской пляж (о. Помазкин), "Водный Мир" Бийск "Центральный", "Квартал АБ", "Зеленый клин" Яровое Причалы №22, 42, 55 и 55/2 (оз. Большое Яровое) Алтайский район "Бирюзовая Катунь", "Берёзка", пляж на озере Ая, пляжи №1 и №2 "Алтайского Холмогорья" Змеиногорский район "Жемчужина", "Золотая рыбка", санаторий "Лазурный", "Солнечный берег", "Колываныч", "Золотые пески", "Эдельвейс", "Ласковый прибой", ДЗЛ "Чайка" Завьяловский район ДОЛ "Спутник" (оз. Соленое), "Изумруд" (оз. Кормовище), пляж в границах заказника "Завьяловский" Прочие города Заринск (Городской пляж), Камень-на-Оби (Городской пляж)

Также безопасный отдых доступен в Благовещенском районе (оз. Центральное, РТК "Кучук-Алтай"), Волчихинском (ЗОЛ "Волна"), Егорьевском (ДОЛ "Салют", "Золотая рыбка", ДОЛ им. Г. С. Титова), Залесовском (с. Пещерка), Кулундинском ("Бухта удачи"), Курьинском (профилакторий "Скала"), Мамонтовском (ДОЛ "Чайка"), Павловском (пруд Павловский), Ребрихинском (ДОЛ "Орлёнок") и Тюменцевском (ДОЛ "Чайка") районах.

Риски "дикого" отдыха

МЧС предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно из-за отсутствия базовой инфраструктуры безопасности. Основные угрозы на необорудованных пляжах.

Риск наткнуться на коряги, битое стекло, металлический мусор или попасть в резкий перепад глубин (ямы).

На "диких" пляжах нет матросов-спасателей, способных оперативно оказать первую помощь.

Вода в таких местах не проходит регулярный санитарный контроль на наличие инфекций.

"Купание в неустановленных местах — это административное правонарушение, но главное — это смертельный риск. Переохлаждение в жару, судороги, незнание рельефа дна, употребление алкогольных напитков, чрезмерная уверенность в своих силах — основные причины гибели на воде", — сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.