Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиарынок России замер в ожидании: ключевая сделка по лайнерам столкнулась с жестким ультиматумом
Самая большая любовь обернулась крахом: Анастасия Уколова раскрыла честную причину своего развода
Миф о рабстве в Древнем Египте: новые находки кардинально изменили представление о судьбе строителей
Конец мучительным болям в колене: новая методика открыла шанс обойтись без скальпеля
Отдых в бухте Муравьиная обернулся кошмаром: мост с десятками людей рухнул за считанные секунды
Отдых в России стал слишком дорогим: массовый исход туристов в Абхазию изменил расклад сил
Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях
Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев
Инспектор задает один вопрос — и водитель сам себя подставляет: главная ловушка ГАИ

Дикие пляжи стали ловушкой: в Алтайском крае утвердили финальный список проверенных зон

Россия » Сибирь » Барнаул

В Алтайском крае число официально разрешенных мест для купания увеличилось до 48. Обновленный список подготовили специалисты регионального управления МЧС России на фоне затянувшейся жары.

Пляжные зонты
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Пляжные зонты

Новые локации добавили в Романовском районе (оз. Горькое), Змеиногорском районе (пляж "Жемчужина" на оз. Колыванское) и в Бийске (пляж "Зеленый клин" на реке Бия). Перед открытием эти участки обследовали водолазы, очистили дно и проверили качество воды на соответствие санитарным нормам. На всех указанных объектах работают спасательные посты.

Где можно купаться официально

Город / Район Оборудованные пляжи
Барнаул Кемпинг-парк "Природа и человек" (оз. Пионерское), "Клуб Буревестник", "Варежка", Городской пляж (о. Помазкин), "Водный Мир"
Бийск "Центральный", "Квартал АБ", "Зеленый клин"
Яровое Причалы №22, 42, 55 и 55/2 (оз. Большое Яровое)
Алтайский район "Бирюзовая Катунь", "Берёзка", пляж на озере Ая, пляжи №1 и №2 "Алтайского Холмогорья"
Змеиногорский район "Жемчужина", "Золотая рыбка", санаторий "Лазурный", "Солнечный берег", "Колываныч", "Золотые пески", "Эдельвейс", "Ласковый прибой", ДЗЛ "Чайка"
Завьяловский район ДОЛ "Спутник" (оз. Соленое), "Изумруд" (оз. Кормовище), пляж в границах заказника "Завьяловский"
Прочие города Заринск (Городской пляж), Камень-на-Оби (Городской пляж)

Также безопасный отдых доступен в Благовещенском районе (оз. Центральное, РТК "Кучук-Алтай"), Волчихинском (ЗОЛ "Волна"), Егорьевском (ДОЛ "Салют", "Золотая рыбка", ДОЛ им. Г. С. Титова), Залесовском (с. Пещерка), Кулундинском ("Бухта удачи"), Курьинском (профилакторий "Скала"), Мамонтовском (ДОЛ "Чайка"), Павловском (пруд Павловский), Ребрихинском (ДОЛ "Орлёнок") и Тюменцевском (ДОЛ "Чайка") районах.

Риски "дикого" отдыха

МЧС предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно из-за отсутствия базовой инфраструктуры безопасности. Основные угрозы на необорудованных пляжах.

  • Риск наткнуться на коряги, битое стекло, металлический мусор или попасть в резкий перепад глубин (ямы).
  • На "диких" пляжах нет матросов-спасателей, способных оперативно оказать первую помощь.
  • Вода в таких местах не проходит регулярный санитарный контроль на наличие инфекций.

"Купание в неустановленных местах — это административное правонарушение, но главное — это смертельный риск. Переохлаждение в жару, судороги, незнание рельефа дна, употребление алкогольных напитков, чрезмерная уверенность в своих силах — основные причины гибели на воде", — сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Крым
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Последние материалы
Отдых в России стал слишком дорогим: массовый исход туристов в Абхазию изменил расклад сил
Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях
Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев
Инспектор задает один вопрос — и водитель сам себя подставляет: главная ловушка ГАИ
Золотодобытчиков прижали к стенке: в Магаданской области выявят излишки заказанного горючего
Модуль силы и ловкости: в Ижевске строят зал единоборств на 1100 квадратных метров
Переправа замерла: движение по Крымскому мосту вновь перекрыли
Заработать на квартиру стало реально: Сахалинская область показала неожиданный результат
Разрыв в ценах стал двукратным: ситуация на АЗС России заставила бизнес искать опасные лазейки
Шелкопряд пришел в Первую Падь: на Сахалине заметили опасного вредителя в лесах Корсакова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.