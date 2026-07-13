Отдых в бухте Муравьиная обернулся кошмаром: мост с десятками людей рухнул за считанные секунды

В бухте Муравьиная под Артёмом пляжный отдых обернулся катастрофой. В разгар дня на популярном побережье Большая Тавайза обрушился пешеходный мост, ведущий в море. В момент разлома конструкции на настиле находились около 20 человек. Основную часть группы составляли дети, использовавшие инженерное сооружение как трамплин для ныряния.

Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License Скорая помощь

Конструкция не выдержала веса

Свидетели происшествия рассказывают, что обрушение произошло мгновенно. После очередного прыжка одного из подростков ветхая опора поддалась, и люди оказались в воде среди обломков бетона и арматуры. Паника охватила не только пострадавших, но и очевидцев на берегу. Взрослые бросились в море, чтобы вытаскивать захлебывающихся детей до приезда экстренных служб.

На текущий момент подтверждена травматизация двух несовершеннолетних. У одного мальчика тяжелое повреждение — оторван палец, девочка получила интоксикацию морской водой. Медикам из Артёма пришлось преодолеть путь в 12 километров, чтобы добраться до пострадавших. Спасатели продолжают обследовать дно, опасаясь, что под рухнувшими пролетами могли остаться люди.

"К сожалению, износ прибрежной инфраструктуры в удаленных бухтах часто достигает критических отметок. Если объект официально не признан безопасным, любые массовые скопления людей на нем превращают мост в ловушку. В условиях соленой среды коррозия съедает металл незаметно для глаза обывателя", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Индустрия отдыха в аварийном состоянии

Трагедия в Муравьиной высветила проблему контроля за частными и муниципальными пляжными террасами.

"Для местных бюджетов содержание таких объектов — тяжелая ноша. Зачастую они формально никому не принадлежат, что мешает вовремя проводить капремонт. Это системный сбой в управлении зонами отдыха, где ответственность размыта между арендаторами земли и муниципалитетами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для предотвращения подобных случаев в будущем власти рассматривают усиление контроля за арендаторами пляжей.

Параметр происшествия Статистика и факты Количество людей на мосту около 20 человек Тяжесть травм травматическая ампутация пальца, утопление (спасены) Удаленность от госпиталя 12 километров по пересеченной местности

Проверьте опоры перед прыжком

Отдыхающим стоит помнить, что даже если берег кажется благоустроенным, старые пирсы могут скрывать дефекты. Особенно опасно их посещение в периоды, когда паводки на реках и штормовые нагоны увеличивают нагрузку на фундаменты.

Ответы на популярные вопросы

Кто несет ответственность за обрушение моста?

Ответственность ложится на собственника или арендатора участка пляжа, который обязан обеспечивать безопасность находящихся на территории объектов инфраструктуры.

Как оказать первую помощь при травматической ампутации?

Необходимо наложить жгут выше раны, зафиксировать время наложения и сохранить оторванный сегмент в холоде, не допуская прямого контакта с водой или льдом.

Будут ли проверять другие пляжи региона?

После подобных инцидентов прокуратура обычно инициирует массовые проверки технических сооружений во всех популярных местах массового отдыха.

Можно ли было предсказать обрушение?

Да, внешние признаки — трещины в опорах, обнаженная и ржавая арматура, а также качание конструкции — прямо указывают на аварийный статус объекта.

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