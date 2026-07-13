Модуль силы и ловкости: в Ижевске строят зал единоборств на 1100 квадратных метров

В Ленинском районе Ижевска строят модульный зал единоборств. Объект возводят по адресу: улица Автономная, 60, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бойцы ММА на ринге

Строители уже подготовили котлован и забили около 80 свай. Сейчас подрядчик заливает силовую фундаментную плиту здания.

Параметр Характеристика Общая площадь 1,1 тыс. кв. метров Наполнение Зал единоборств, раздевалки, душевые, медкабинет, тренерская, инвентарная и административные блоки Срок развития территории К 2027 году — зона ГТО и "умная" площадка

Зал станет базой для подготовки профессиональных атлетов. Здесь откроют отделение комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина по дзюдо и самбо. Власти обсуждают возможность передачи объекта муниципальным спортшколам, чтобы жители города могли тренироваться совместно.

Проект учитывает требования доступной среды: маломобильные группы населения смогут беспрепятственно попасть в любую зону комплекса.

Развитие площадки продолжится после сдачи основного здания. К 2027 году территорию дополнят современным оборудованием для ГТО и "умным" спортивным пространством.