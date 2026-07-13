Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиарынок России замер в ожидании: ключевая сделка по лайнерам столкнулась с жестким ультиматумом
Миф о рабстве в Древнем Египте: новые находки кардинально изменили представление о судьбе строителей
Конец мучительным болям в колене: новая методика открыла шанс обойтись без скальпеля
Отдых в бухте Муравьиная обернулся кошмаром: мост с десятками людей рухнул за считанные секунды
Отдых в России стал слишком дорогим: массовый исход туристов в Абхазию изменил расклад сил
Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях
Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев
Инспектор задает один вопрос — и водитель сам себя подставляет: главная ловушка ГАИ
Золотодобытчиков прижали к стенке: в Магаданской области выявят излишки заказанного горючего

Переправа замерла: движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Россия » Юг » Симферополь

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Информацию об ограничении проезда опубликовали в официальном канале оперативных данных транспортного перехода.

Крымский мост (Росавтодор) 3
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост (Росавтодор) 3

Сотрудники транспортной безопасности призвали водителей, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять все распоряжения персонала.

Это не первый сбой в графике работы переправы за последние сутки. В воскресенье вечером движение закрыли на 11 часов, открыв проезд только в 9 утра в понедельник. Это привело к образованию крупных пробок: к 10 утра со стороны Тамани скопилось 1000 машин, со стороны Керчи — 900. Водители ждали своей очереди на ручной досмотр около трех часов.

Ограничение Детали
Грузовой транспорт Запрещен проезд авто массой более 1,5 тонны (груженых и порожних)
Тип двигателя Ограничения для электромобилей и гибридов

Напомним, что данные правила действуют с 20 января. Кроме того, с апреля изменили схему проезда со стороны Краснодарского края. На 134-м километре трассы А-290 (развязка Тамань – Волна) теперь разделяют потоки машин в зависимости от объема багажа, чтобы ускорить прохождение досмотровых пунктов, число которых увеличили.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Крым
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Последние материалы
Отдых в России стал слишком дорогим: массовый исход туристов в Абхазию изменил расклад сил
Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях
Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев
Инспектор задает один вопрос — и водитель сам себя подставляет: главная ловушка ГАИ
Золотодобытчиков прижали к стенке: в Магаданской области выявят излишки заказанного горючего
Модуль силы и ловкости: в Ижевске строят зал единоборств на 1100 квадратных метров
Переправа замерла: движение по Крымскому мосту вновь перекрыли
Заработать на квартиру стало реально: Сахалинская область показала неожиданный результат
Разрыв в ценах стал двукратным: ситуация на АЗС России заставила бизнес искать опасные лазейки
Шелкопряд пришел в Первую Падь: на Сахалине заметили опасного вредителя в лесах Корсакова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.