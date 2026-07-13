Переправа замерла: движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Информацию об ограничении проезда опубликовали в официальном канале оперативных данных транспортного перехода.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост (Росавтодор) 3

Сотрудники транспортной безопасности призвали водителей, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять все распоряжения персонала.

Это не первый сбой в графике работы переправы за последние сутки. В воскресенье вечером движение закрыли на 11 часов, открыв проезд только в 9 утра в понедельник. Это привело к образованию крупных пробок: к 10 утра со стороны Тамани скопилось 1000 машин, со стороны Керчи — 900. Водители ждали своей очереди на ручной досмотр около трех часов.

Ограничение Детали Грузовой транспорт Запрещен проезд авто массой более 1,5 тонны (груженых и порожних) Тип двигателя Ограничения для электромобилей и гибридов

Напомним, что данные правила действуют с 20 января. Кроме того, с апреля изменили схему проезда со стороны Краснодарского края. На 134-м километре трассы А-290 (развязка Тамань – Волна) теперь разделяют потоки машин в зависимости от объема багажа, чтобы ускорить прохождение досмотровых пунктов, число которых увеличили.