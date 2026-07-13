Переправа замерла: движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Информацию об ограничении проезда опубликовали в официальном канале оперативных данных транспортного перехода.
Сотрудники транспортной безопасности призвали водителей, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять все распоряжения персонала.
Это не первый сбой в графике работы переправы за последние сутки. В воскресенье вечером движение закрыли на 11 часов, открыв проезд только в 9 утра в понедельник. Это привело к образованию крупных пробок: к 10 утра со стороны Тамани скопилось 1000 машин, со стороны Керчи — 900. Водители ждали своей очереди на ручной досмотр около трех часов.
|Ограничение
|Детали
|Грузовой транспорт
|Запрещен проезд авто массой более 1,5 тонны (груженых и порожних)
|Тип двигателя
|Ограничения для электромобилей и гибридов
Напомним, что данные правила действуют с 20 января. Кроме того, с апреля изменили схему проезда со стороны Краснодарского края. На 134-м километре трассы А-290 (развязка Тамань – Волна) теперь разделяют потоки машин в зависимости от объема багажа, чтобы ускорить прохождение досмотровых пунктов, число которых увеличили.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.