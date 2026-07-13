Шелкопряд пришел в Первую Падь: на Сахалине заметили опасного вредителя в лесах Корсакова

Жители Корсаковского района заметили в лесах Первой Пади гусениц шелкопряда. О появлении вредителя в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалина уже знают.
Сейчас сотрудники Корсаковского лесничества и ФБУ «Рослесозащита» обследуют леса. Специалисты подсчитывают количество насекомых и определяют площадь пораженных участков. Результаты зафиксируют в документах по лесопатологическому обследованию.
Процесс уничтожения вредителя не будет мгновенным. Лесные ведомства действуют по строгому регламенту, чтобы не нанести вред окружающей среде.
Осенью эксперты снова выйдут в лес. Им нужно проверить, сколько шелкопряда переживет зимовку. Затем эти данные наложат на карту населенных пунктов и водоохранных зон — в таких местах использовать химикаты запрещено законом.
Дальнейший алгоритм действий выглядит так:
|Этап
|Действие
|Подготовка
|Составление плана мероприятий на следующий сезон
|Согласование
|Утверждение документа в Федеральном агентстве лесного хозяйства
|Работа
|Начало обработки земель лесного фонда
Только после прохождения всех бюрократических ступеней и согласований с федеральным центром специалисты приступят к активным работам по ликвидации вредителя.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.