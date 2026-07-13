Шелкопряд пришел в Первую Падь: на Сахалине заметили опасного вредителя в лесах Корсакова

Жители Корсаковского района заметили в лесах Первой Пади гусениц шелкопряда. О появлении вредителя в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалина уже знают.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гусеницы на капусте

Сейчас сотрудники Корсаковского лесничества и ФБУ «Рослесозащита» обследуют леса. Специалисты подсчитывают количество насекомых и определяют площадь пораженных участков. Результаты зафиксируют в документах по лесопатологическому обследованию.

Процесс уничтожения вредителя не будет мгновенным. Лесные ведомства действуют по строгому регламенту, чтобы не нанести вред окружающей среде.

Как будут бороться с вредителем

Осенью эксперты снова выйдут в лес. Им нужно проверить, сколько шелкопряда переживет зимовку. Затем эти данные наложат на карту населенных пунктов и водоохранных зон — в таких местах использовать химикаты запрещено законом.

Дальнейший алгоритм действий выглядит так:

Этап Действие Подготовка Составление плана мероприятий на следующий сезон Согласование Утверждение документа в Федеральном агентстве лесного хозяйства Работа Начало обработки земель лесного фонда

Только после прохождения всех бюрократических ступеней и согласований с федеральным центром специалисты приступят к активным работам по ликвидации вредителя.