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Заработать на квартиру стало реально: Сахалинская область показала неожиданный результат

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалинская область вошла в десятку российских регионов с самой высокой доступностью жилья. По данным исследования РИА Новости, местной семье с одним ребенком потребуется около 3,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без ипотечного кредита.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Для расчета аналитики использовали медианную зарплату, стоимость жилья на вторичном рынке, обязательные расходы семьи и проценты по вкладам. Считалось, что семья откладывает все деньги, которые остаются после оплаты базовых потребностей. Год назад этот срок был чуть меньше — 3,3 года.

Регион Позиция в рейтинге
Мурманская область 1
ХМАО — Югра 2
Ненецкий АО 3
ЯНАО 4
Магаданская область 5
Чукотский АО 6
Камчатский край 7
Республика Коми 8
Сахалинская область 9
Хабаровский край 10

Лидерство северных и дальневосточных территорий объясняется уровнем доходов. Высокие зарплаты в этих регионах позволяют быстрее собрать сумму на покупку жилья, даже если сами цены на квартиры остаются высокими.

В целом по России доступность недвижимости за год снизилась. Аналитики связывают это с тем, что стоимость квадратного метра растет быстрее, чем доходы населения, а доходность банковских вкладов упала.

"Показатели доступности жилья на Дальнем Востоке часто выглядят парадоксально. Высокие зарплаты компенсируют дорогую логистику и стоимость стройматериалов, которые задирают цену квадратного метра. Однако стоит учитывать, что расчет по медианной зарплате не учитывает реальную структуру расходов жителей региона: стоимость продуктов и услуг здесь значительно выше средних по стране, что может увеличить фактический срок накопления", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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