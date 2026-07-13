Заработать на квартиру стало реально: Сахалинская область показала неожиданный результат

Сахалинская область вошла в десятку российских регионов с самой высокой доступностью жилья. По данным исследования РИА Новости, местной семье с одним ребенком потребуется около 3,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без ипотечного кредита.
Для расчета аналитики использовали медианную зарплату, стоимость жилья на вторичном рынке, обязательные расходы семьи и проценты по вкладам. Считалось, что семья откладывает все деньги, которые остаются после оплаты базовых потребностей. Год назад этот срок был чуть меньше — 3,3 года.
|Регион
|Позиция в рейтинге
|Мурманская область
|1
|ХМАО — Югра
|2
|Ненецкий АО
|3
|ЯНАО
|4
|Магаданская область
|5
|Чукотский АО
|6
|Камчатский край
|7
|Республика Коми
|8
|Сахалинская область
|9
|Хабаровский край
|10
Лидерство северных и дальневосточных территорий объясняется уровнем доходов. Высокие зарплаты в этих регионах позволяют быстрее собрать сумму на покупку жилья, даже если сами цены на квартиры остаются высокими.
В целом по России доступность недвижимости за год снизилась. Аналитики связывают это с тем, что стоимость квадратного метра растет быстрее, чем доходы населения, а доходность банковских вкладов упала.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.