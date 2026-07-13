Петропавловск-Камчатский: дома по улицам Крылова и Арсеньева будут снесены под новый жилой квартал

В центре Петропавловска-Камчатского снесут два ветхих здания, чтобы расчистить место под строительство нового микрорайона. Соответствующее постановление подписал врио главы города Андрей Воровский.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Под снос определили дом №1 по улице Крылова и дом №14 по улице Арсеньева, где раньше располагалось общежитие. Общая площадь участка составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Котельную ЦТП-14 "Моховая" сносить не будут — ее реконструируют, чтобы сохранить теплоснабжение в соседних кварталах.

Параметры нового квартала

Застройщику разрешили возводить дома высотой до девяти этажей. Помимо жилья, в проект включили кафе, магазины и спортивные объекты. Чтобы новые здания не нарушали облик района, установили ограничение: отступ от границ соседних участков должен быть не менее трех метров.

Требования к инфраструктуре прописали детально. Магазины должны находиться в пределах 500 метров от домов. Школы и детские сады — в зоне транспортной доступности (до 30 минут пути). Также застройщик обязан создать плоскостные спортивные сооружения: корты, стадионы и площадки, а для взрослых предусмотреть тренажерные залы в шаговой доступности.

Показатель Значение/Требование Площадь застройки 6 500 кв. м Максимальная этажность 9 этажей Срок реализации проекта до 15 лет Отступ от соседей от 3 метров

На выполнение всех работ застройщику отвели 15 лет. Это предельный срок. Конкретные даты начала строительства станут известны после проведения торгов и заключения договора.