Петропавловск-Камчатский: дома по улицам Крылова и Арсеньева будут снесены под новый жилой квартал

В центре Петропавловска-Камчатского снесут два ветхих здания, чтобы расчистить место под строительство нового микрорайона. Соответствующее постановление подписал врио главы города Андрей Воровский.
Под снос определили дом №1 по улице Крылова и дом №14 по улице Арсеньева, где раньше располагалось общежитие. Общая площадь участка составляет 6,5 тысяч квадратных метров. Котельную ЦТП-14 "Моховая" сносить не будут — ее реконструируют, чтобы сохранить теплоснабжение в соседних кварталах.
Застройщику разрешили возводить дома высотой до девяти этажей. Помимо жилья, в проект включили кафе, магазины и спортивные объекты. Чтобы новые здания не нарушали облик района, установили ограничение: отступ от границ соседних участков должен быть не менее трех метров.
Требования к инфраструктуре прописали детально. Магазины должны находиться в пределах 500 метров от домов. Школы и детские сады — в зоне транспортной доступности (до 30 минут пути). Также застройщик обязан создать плоскостные спортивные сооружения: корты, стадионы и площадки, а для взрослых предусмотреть тренажерные залы в шаговой доступности.
|Показатель
|Значение/Требование
|Площадь застройки
|6 500 кв. м
|Максимальная этажность
|9 этажей
|Срок реализации проекта
|до 15 лет
|Отступ от соседей
|от 3 метров
На выполнение всех работ застройщику отвели 15 лет. Это предельный срок. Конкретные даты начала строительства станут известны после проведения торгов и заключения договора.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.