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Леса Алтая напоминали Кавказ: анализ остатков в пещере раскрыл истинный облик древней земли

Россия » Сибирь » Барнаул

Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН восстановили рацион и образ жизни древних людей, обитавших в Денисовой пещере на Алтае. Для этого исследователи проанализировали более 158 тысяч фрагментов костей и зубов, собранных в восточной галерее памятника. Материалы охватывают период в 300 тысяч лет.

Известная на весь Мир Денисова пещера. 01
Фото: commons.wikimedia.org by Демин Алексей Барнаул, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Известная на весь Мир Денисова пещера. 01

В разные эпохи пещера служила убежищем для денисовцев, неандертальцев и людей современного типа. Анализ костных остатков показал, что природа древнего Алтая разительно отличалась от нынешней: климат был теплее, а ландшафт напоминал современный Кавказ.

Климат и фауна древнего Алтая

Вместо привычных сосново-березовых лесов территорию занимали широколиственные массивы. Здесь росли бук, дуб, граб и лещина. Вместе с растительностью изменился и состав животных — в регионе преобладали лесные виды оленей и косули.

"Сейчас на Алтае в основном растут сосново-березовые леса, а в то время, о котором мы говорим, они были совсем другие — широколиственные… климат был значительно теплее", — рассказал ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Максим Козликин.

Рацион и охота: от оленей до медведей

Главной добычей древних людей были лесные копытные. На их костях археологи обнаружили следы разделки: порезы и признаки обжига. Также в окрестностях пещеры обитали вымершие сегодня шерстистые носороги и бизоны. Хотя прямых улик охоты на носорогов (например, наконечников копий в костях) не нашли, следы разделки туш подтверждают, что люди использовали их мясо и костный мозг.

Особую ценность для древних людей представлял желтый костный мозг в крупных трубчатых костях. Он служил природным консервом, так как богат жирами и витаминами. Именно стремление добраться до этого продукта объясняет огромное количество раздробленных костей в культурных слоях пещеры.

Неожиданным открытием стали следы разделки хищников. В восточном Алтае впервые нашли кости волка и медведя с порезами. Ранее такая практика фиксировалась лишь в Западной Европе, где неандертальцы эпизодически употребляли плотоядных в пищу.

Кто и когда занимал пещеру

Пещера использовалась посменно: когда люди покидали грот, в него заселялись крупные хищники — гиены, волки и пещерные медведи. Смена "хозяев" четко видна по слоям отложений.

Период / Группа Особенности использования пещеры
Ранний этап (Денисовцы) Активная охота на лесных животных, использование пещеры как основного убежища.
160-150 тыс. лет назад Снижение частоты визитов людей. В слоях начинают преобладать остатки животных, принесенные хищниками.
Плейстоцен (общий период) Посменное проживание людей и крупных плотоядных (пещерные медведи, гиены).

"Самые ранние обитатели — это денисовцы. Они были охотниками на лесных животных. Это подтверждается и костями, и данными ДНК", — добавил Максим Козликин.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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