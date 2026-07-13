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Спортсмен Илларион Бутовец поймал тунца весом 66,5 кг на соревнованиях в Приморье

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке отметили День рыбака. В Приморье этот праздник объединяет профессиональных моряков, любителей посидеть с удочкой и тех, кто просто ценит местную кухню. Плохая погода не помешала горожанам выйти на набережную Спортивной гавани.

Рабочие рыбного порта с уловом рыбы в синих ящиках на фоне судов
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Рабочие рыбного порта с уловом рыбы в синих ящиках на фоне судов

Центром притяжения стал столитровый казан с ухой. Очередь за порцией растянулась почти на сто метров. Шеф-повар Наталья Пилипейко приготовила традиционный суп из иваси с добавлением морской капусты, риса, картофеля, моркови, лука и яйца.

"Отличная, наваристая! И вообще, нужно взять рецепт на заметку. С капустой морской, опять же с нашей", — отметила Любовь Баютова, жена рыбака.

Среди гостей было много тех, кто десятилетиями работал в море. Капитан рыболовецкого судна Юрий Баютов рассказал, что десять лет провел на борту судна "Чуев" ленинградской постройки. Для таких людей праздник настоящий, независимо от шторма или дождя.

В гастрономическом городке организовали мастер-классы по приготовлению местных деликатесов, включая камбалу под крабовым соусом. Параллельно работали творческие зоны: здесь учили вязать морские узлы и вырезать фигурки рыб.

"Правильно говорят, что-либо есть любители в каждой семье, ну а большинство — это, конечно, профессионалы, которые знают, что такое долгие рейсы, тяжелая работа", — пояснила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Рыболовный спорт и трофеи

Завершились краевые соревнования по рыболовному спорту у маяка Токаревская кошка. В этом году удача была на стороне спортсменов, в отличие от прошлого сезона, когда улов оказался нулевым.

Участник/Команда Вид рыбы Вес/Размер
Илларион Бутовец Тунец 160 см / 66,5 кг
Команда "Палтус Тим" Тунец 86,5 кг

Илларион Бутовец рассказал, что потратил на поиск рыбы около десяти ходовых часов, но одна единственная поклёвка оказалась удачной.

"Довольна и рада за наших спортсменов, потому что в прошлом году никто не смог поймать", — отметила главный судья соревнований Оксана Самойленко.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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