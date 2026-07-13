Экс-председатель 6-го КСОЮ Ефанов стал ответчиком по иску о взыскании 1,1 млрд рублей

Генпрокуратура РФ инициировала масштабное изъятие активов у бывшего председателя 6-го кассационного суда общей юрисдикции (КСОЮ) Александра Ефанова и членов его семьи. В основе иска лежит решение 15-летней давности, в результате которого из государственного лесного фонда были выведены более 8 тысяч гектаров земли в Самарской области.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Общая сумма ущерба, которую ведомство намерено взыскать с экс-судьи и его родственников, превышает 1,1 миллиарда рублей.

Суть претензий Генпрокуратуры

Конфликт вокруг активов Ефанова назревал несколько лет. В мае 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отправила Александра Ефанова в принудительную отставку. До этого он возглавлял 6-й КСОЮ, а ранее на протяжении 12 лет руководил 11-м арбитражным апелляционным судом в Самаре.

Теперь надзорный орган утверждает, что именно Ефанов в период руководства 11-м ААС "продавил" неправосудное решение 2009 года. Этот судебный акт позволил вывести из госсобственности 8 118 гектаров лесов. Часть этих земель, в частности на острове Поджабный, позже перешла в собственность семьи экс-судьи.

Октябрьский суд Самары уже принял иск и наложил обеспечительные меры. Под арест попали десятки объектов недвижимости, автомобили и банковские счета. В списке ответчиков значатся сам Александр Ефанов, его супруга Ольга, сын Иван, сноха Анна и сватья Вера Казачева.

Показатель Значение Общая сумма иска 1,192 млрд рублей Площадь выведенных лесов 8 118 гектаров Земли, полученные семьей (ООО "Эра") 40 гектаров

Роль семьи и бизнес-схемы

Следствие и прокуратура связывают вывод земель с деятельностью компании "Эра". В её учредителях значились сын экс-судьи Иван Ефанов и его теща Вера Казачева. Ранее в рамках уголовного дела о мошенничестве при приватизации земель на острове Поджабный было установлено, что 40 гектаров были куплены за 46 млн рублей, хотя их кадастровая стоимость составляла 176 млн рублей.

Сам Александр Ефанов ранее утверждал, что его сын лишь консультировал Веру Казачеву по юридическим вопросам и не имел конфликта интересов. Однако данные СПАРК показывают, что Иван Ефанов владел долями преимущественно в "Эре" и компании "Хорс", которая также была задействована в схемах по выводу земель на 1-й просеке Самары.

Федеральный тренд на изъятие активов

Дело Ефанова вписывается в общероссийскую практику "антикоррупционных исков". Государство перешло к тактике возврата активов, которые были нажиты законным путем по документам, но фактически через злоупотребление служебным положением. В 2025 году объем изъятого имущества в РФ утроился и достиг 11 млрд долларов.

Под удар попали не только региональные чиновники, но и представители высшего судейского корпуса. В частности, изъятие имущества на сумму более 13 млрд рублей произошло в отношении экс-зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука.

"В настоящее время Генпрокуратура поднимает все решения органов власти, которыми были нарушены интересы государства. Отменяются даже акты 20-30-летней давности с последующим взысканием ущерба", — пояснил адвокат Вячеслав Тилежинский.

Позиция защиты

Сторона защиты называет иск необоснованным. Адвокат Сергей Карпов утверждает, что председатель суда не может нести ответственность за конкретные решения, принятые судьями, так как распределение дел происходит автоматически.

"Принцип возложения на председателя ответственности за вред от принятия судебного акта противоречит законодательству РФ. Судья не может быть привлечен к ответственности за решение, если нет вступившего в силу приговора по делу о преступном злоупотреблении", — отметил представитель защиты Сергей Карпов.

Кроме того, защита указывает, что застройка спорных участков была возможна только при согласии муниципальных властей, что выводит вопрос из компетенции суда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов