В Алтайском крае высказались о решении отменить домашние задания для первоклассников

С нового учебного года российским первоклассникам перестанут задавать домашние задания и ставить оценки. Министерство просвещения планирует полностью отказаться от этой практики, хотя ранее школам лишь рекомендовали ограничивать нагрузку одним часом. Решение вызвало споры среди педагогов и родителей, в том числе в Алтайском крае.
Основной вопрос заключается в том, что важнее в первый год обучения: психологическая адаптация ребенка к школе или формирование привычки к самостоятельному труду. Часть специалистов опасается, что отсутствие домашних занятий создаст проблемы при переходе во второй класс, где нагрузка возрастет.
Педагоги отмечают, что без закрепления материала дома дети могут не освоить базовые навыки письма и чтения. По мнению руководителя семейной школы "Классики" Галины Мордовины, это приведет к тому, что ученик придет во второй класс с неверной поведенческой моделью и столкнется с серьезным стрессом.
"У ребенка не будет сформирована долговременная память. Представьте: он прописал две-три строчки на уроке, а дома этого не закрепил. Рука еще не поставлена. Во втором классе, когда задания снова появятся, ребенок к ним не будет готов", — пояснила Галина Мордовина.
Директор Алтайского бюро оценки Виктор Омелянчук добавил, что домашняя работа учит ребенка организовывать свое время и искать информацию. Он подчеркнул, что умение выполнять задачу без надзора взрослых — это базовый навык для взрослой жизни. При этом Омелянчук отметил, что с появлением нейросетей формат заданий придется менять, чтобы дети не перекладывали работу на искусственный интеллект.
Сторонники нововведения, в том числе родители, считают, что первый класс должен быть периодом привыкания к школе, а не борьбой с учебниками. В семьях, где родители работают, уроки часто превращаются в конфликт, так как ребенок не может организовать себя сам, а вечером родители вынуждены фактически выполнять задания за него.
Семейный детский психолог Ольга Щерба полагает, что мозг ребенка в 6–8 лет физиологически не готов к многочасовой нагрузке из-за особенностей развития лобных долей, отвечающих за самоконтроль. Однако она предостерегает от полной отмены домашних занятий.
"Навык выполнять небольшое задание самостоятельно — это тренировка воли. Ребенок учится работать от слова "надо". Домашние задания нужны, но в другом формате: например, прописать пару букв или порешать примеры на логику. Но не более 20–30 минут в день", — отметила Ольга Щерба.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.