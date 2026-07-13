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В Алтайском крае высказались о решении отменить домашние задания для первоклассников

Россия » Сибирь » Барнаул

С нового учебного года российским первоклассникам перестанут задавать домашние задания и ставить оценки. Министерство просвещения планирует полностью отказаться от этой практики, хотя ранее школам лишь рекомендовали ограничивать нагрузку одним часом. Решение вызвало споры среди педагогов и родителей, в том числе в Алтайском крае.

День знаний в школе: первоклассники с цветами и учительница с папой и фотоаппаратом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
День знаний в школе: первоклассники с цветами и учительница с папой и фотоаппаратом

Основной вопрос заключается в том, что важнее в первый год обучения: психологическая адаптация ребенка к школе или формирование привычки к самостоятельному труду. Часть специалистов опасается, что отсутствие домашних занятий создаст проблемы при переходе во второй класс, где нагрузка возрастет.

Риски для обучения и дисциплины

Педагоги отмечают, что без закрепления материала дома дети могут не освоить базовые навыки письма и чтения. По мнению руководителя семейной школы "Классики" Галины Мордовины, это приведет к тому, что ученик придет во второй класс с неверной поведенческой моделью и столкнется с серьезным стрессом.

"У ребенка не будет сформирована долговременная память. Представьте: он прописал две-три строчки на уроке, а дома этого не закрепил. Рука еще не поставлена. Во втором классе, когда задания снова появятся, ребенок к ним не будет готов", — пояснила Галина Мордовина.

Директор Алтайского бюро оценки Виктор Омелянчук добавил, что домашняя работа учит ребенка организовывать свое время и искать информацию. Он подчеркнул, что умение выполнять задачу без надзора взрослых — это базовый навык для взрослой жизни. При этом Омелянчук отметил, что с появлением нейросетей формат заданий придется менять, чтобы дети не перекладывали работу на искусственный интеллект.

Адаптация и психология

Сторонники нововведения, в том числе родители, считают, что первый класс должен быть периодом привыкания к школе, а не борьбой с учебниками. В семьях, где родители работают, уроки часто превращаются в конфликт, так как ребенок не может организовать себя сам, а вечером родители вынуждены фактически выполнять задания за него.

Семейный детский психолог Ольга Щерба полагает, что мозг ребенка в 6–8 лет физиологически не готов к многочасовой нагрузке из-за особенностей развития лобных долей, отвечающих за самоконтроль. Однако она предостерегает от полной отмены домашних занятий.

"Навык выполнять небольшое задание самостоятельно — это тренировка воли. Ребенок учится работать от слова "надо". Домашние задания нужны, но в другом формате: например, прописать пару букв или порешать примеры на логику. Но не более 20–30 минут в день", — отметила Ольга Щерба.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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