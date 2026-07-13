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Мэр Нерюнгри Илья Гудошник сообщил о создании народной дружины для патрулирования общественных мест

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Нерюнгри создали народную дружину, в которую вошли представители "Русской общины". Мэр города Илья Гудошник подчеркнул: добровольцы не будут охотиться за трудовыми мигрантами.

Группа людей у моста и трубопровода
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей у моста и трубопровода

По словам главы города, основная задача организации — помогать полиции поддерживать порядок в общественных пространствах. Дружинники планируют патрулировать парки и скверы по четыре часа в день, с 18:00 до 22:00.

"Народная дружина не будет проводить рейды против трудовых мигрантов. Дружина создана в помощь полиции, для поддержания общественного порядка и безопасности", — пояснил Илья Гудошник.

Контроль за действиями волонтеров полностью взял на себя МВД Якутии. Ведомство также отвечает за отбор кандидатов: в дружину принимают физически здоровых людей, не имевших проблем с законом. Среди первых участников есть ветераны СВО, но состав организации не ограничивается только ими. На данный момент удостоверения получили пять-шесть человек.

На вопрос о возможном превращении дружины в политическую структуру мэр ответил отрицательно, отметив, что речь идет исключительно об общественной безопасности. Работа волонтеров строится на общественных началах.

Параметр Условия работы дружины
График патрулирования С 18:00 до 22:00 (4 часа в день)
Зоны ответственности Парки, скверы, общественные места
Куратор МВД Якутии
Условия участия Отсутствие судимостей, хорошее здоровье, общественные начала

Аналогичные инициативы возникали и в Якутске. Ранее участники СВО предлагали властям столицы республики создать подобную структуру для помощи в обеспечении правопорядка.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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