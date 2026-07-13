Мэр Нерюнгри Илья Гудошник сообщил о создании народной дружины для патрулирования общественных мест

В Нерюнгри создали народную дружину, в которую вошли представители "Русской общины". Мэр города Илья Гудошник подчеркнул: добровольцы не будут охотиться за трудовыми мигрантами.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей у моста и трубопровода

По словам главы города, основная задача организации — помогать полиции поддерживать порядок в общественных пространствах. Дружинники планируют патрулировать парки и скверы по четыре часа в день, с 18:00 до 22:00.

"Народная дружина не будет проводить рейды против трудовых мигрантов. Дружина создана в помощь полиции, для поддержания общественного порядка и безопасности", — пояснил Илья Гудошник.

Контроль за действиями волонтеров полностью взял на себя МВД Якутии. Ведомство также отвечает за отбор кандидатов: в дружину принимают физически здоровых людей, не имевших проблем с законом. Среди первых участников есть ветераны СВО, но состав организации не ограничивается только ими. На данный момент удостоверения получили пять-шесть человек.

На вопрос о возможном превращении дружины в политическую структуру мэр ответил отрицательно, отметив, что речь идет исключительно об общественной безопасности. Работа волонтеров строится на общественных началах.

Параметр Условия работы дружины График патрулирования С 18:00 до 22:00 (4 часа в день) Зоны ответственности Парки, скверы, общественные места Куратор МВД Якутии Условия участия Отсутствие судимостей, хорошее здоровье, общественные начала

Аналогичные инициативы возникали и в Якутске. Ранее участники СВО предлагали властям столицы республики создать подобную структуру для помощи в обеспечении правопорядка.