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Опасный маршрут в прошлом: новая дорога на Русском острове открыла путь прямо к морю

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Русский остров окончательно прощается с диким туризмом — теперь здесь легально правит асфальт и двухколесный транспорт. Велосипедная дорожка, ставшая новым символом "цивильного" отдыха у моря, приняла завершенный вид. Пока столичные эксперты спорят о целесообразности урбанистики, Владивосток делает ставку на сопки и ветер. Готовность трассы лично проверил мэр города Константин Шестаков.

Остров Русский
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Русский

Километры асфальта и морской бриз

Проект реализовали не на пустом месте: за спиной — поддержка Минвостокразвития и полпреда Юрия Трутнева. Федеральная инициатива "Тропы Дальнего Востока" превратила пыльные обочины в современное пространство. Длина трассы превышает 7,5 километра. Она тянется от "Нулевого километра велодорог России" на мысе Ахлестышева мимо Приморского океанариума до поворота на поселок Экипажный.

Это не просто полоска асфальта для праворульных традиций региона, а полноценная спортивная зона. Сюда уже вовсю передислоцировались триатлонисты. Бесшовное соединение участков позволяет катить без остановок, не опасаясь внезапных обрывов полотна. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, власти города продолжают обновление автобусного парка, чтобы добраться до острова было комфортнее.

"Подобные проекты — это инвестиция в качество жизни, которая напрямую влияет на привлекательность территории. Когда инфраструктура перестает быть "точечной" и становится связанной, мы видим реальный рост запроса на доступность жилья рядом с зонами отдыха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Сервис на подходе: прокат и гастрономия

Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, что инфраструктура готова, но наполнение продолжается. "За два года здесь обустроена полноценная велосипедная дорожка, которая имеет свою инфраструктуру. В ближайшее время объявим конкурентную процедуру по поиску предпринимателя, который сможет организовать здесь велопрокат. Полноценно сервис планируем запустить до конца августа", — отметил мэр.

Вдоль маршрута уже стоят современные туалетные модули, доступные и для маломобильных граждан. Есть зоны отдыха, велопарковки и информационные стенды. А чтобы прогулка не превратилась в испытание голодом, работают гастропавильоны с видом на океан. Учитывая, как быстро стихия в Приморье меняет планы, такие островки комфорта становятся критически важными.

Характеристики маршрута

Параметр Детали
Протяженность 7,5 км бесшовного асфальта
Старт маршрута Мыс Ахлестышева (Нулевой километр)
Финиш Поворот к поселку Экипажный
Удобства Туалеты, велопарковки, фудкорты

Развитие острова идет параллельно с другими крупными проектами. Пока одни крутят педали, другие ждут реализации концепции легкого метро, которое должно разгрузить основные магистрали города. Вкупе с новыми дорожными развязками, велосипедная сеть делает Русский остров визитной карточкой восточного форпоста.

"Развитие туристической инфраструктуры на Русском — правильный шаг. Это пример того, как федеральные средства превращаются в понятный продукт для людей. Главное — наладить контроль за содержанием, чтобы не повторять ошибки в управлении объектами", — добавил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Когда откроется прокат велосипедов?

Власти планируют запустить сервис аренды до конца августа текущего года после проведения торгов.

Подходит ли дорожка для тренировок профессионалов?

Да, трасса активно используется триатлонистами благодаря качественному покрытию и большой протяженности.

Есть ли на маршруте инфраструктура для инвалидов?

Установленные вдоль тропы туалетные модули полностью адаптированы для использования маломобильными гражданами.

Где можно перекусить?

На маршруте уже функционируют гастрономические павильоны с видом на море и океанариум.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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