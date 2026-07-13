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Госжилинспекция Забайкалья проверит более 1256 многоквартирных домов перед зимним сезоном

Россия » Сибирь » Чита

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил Госжилинспекции проверить готовность многоквартирных домов к зиме. В первую очередь инспекторы посетят более 1256 домов. Особое внимание уделят 28 управляющим компаниям, которые попали в категорию среднего и высокого риска.

Девушка собирает теплые вещи из-за отсутствия отопления
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Девушка собирает теплые вещи из-за отсутствия отопления

Специалисты осматривают крыши, фасады, чердаки, подвалы и состояние инженерных сетей. Отдельно проверяют плотность прилегания окон и дверей, чтобы исключить сквозняки. В случае обнаружения нарушений управляющим компаниям выдадут предписания об устранении проблем.

Почему проверки не гарантируют тепло

Для Забайкалья, где морозы опускаются до -40°C, исправность сетей становится вопросом выживания. Однако опыт прошлых лет показывает, что формальные осмотры не всегда предотвращают аварии. В сентябре 2025 года в Чите около 520 домов оказались не готовы к началу отопительного сезона, что привело к резкому росту жалоб жителей на холод.

Александр Осипов в октябре 2025 года выделил три системные проблемы регионального ЖКХ:

  • Кадры: низкая дисциплина и недобросовестное отношение части работников отрасли.
  • Системный застой: многолетнее бездействие и привычка списывать бардак на отсутствие финансирования.
  • Технический износ: критическое состояние котельных и теплосетей, а также отсутствие централизованного отопления в ряде поселений.
Показатель Значение / Статус
Количество домов под проверкой 1256+
Рискованные управляющие компании 28 организаций
Неготовые дома в Чите (сентябрь 2025) около 520

Жители региона опасаются, что температура в квартирах снова упадет ниже нормы. Ранее прокуратура неоднократно вмешивалась в ситуацию после массовых жалоб на холод. В условиях долгой зимы эффективность текущих проверок станет понятна только по факту отсутствия коммунальных коллапсов в зимние месяцы.

"Кто разгильдяй или вор — им в ЖКХ делать нечего. Но мгновенно 10 или 15 тысяч человек уволить невозможно", — сообщил губернатор Александр Осипов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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