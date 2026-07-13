Госжилинспекция Забайкалья проверит более 1256 многоквартирных домов перед зимним сезоном

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил Госжилинспекции проверить готовность многоквартирных домов к зиме. В первую очередь инспекторы посетят более 1256 домов. Особое внимание уделят 28 управляющим компаниям, которые попали в категорию среднего и высокого риска.
Специалисты осматривают крыши, фасады, чердаки, подвалы и состояние инженерных сетей. Отдельно проверяют плотность прилегания окон и дверей, чтобы исключить сквозняки. В случае обнаружения нарушений управляющим компаниям выдадут предписания об устранении проблем.
Для Забайкалья, где морозы опускаются до -40°C, исправность сетей становится вопросом выживания. Однако опыт прошлых лет показывает, что формальные осмотры не всегда предотвращают аварии. В сентябре 2025 года в Чите около 520 домов оказались не готовы к началу отопительного сезона, что привело к резкому росту жалоб жителей на холод.
Александр Осипов в октябре 2025 года выделил три системные проблемы регионального ЖКХ:
|Показатель
|Значение / Статус
|Количество домов под проверкой
|1256+
|Рискованные управляющие компании
|28 организаций
|Неготовые дома в Чите (сентябрь 2025)
|около 520
Жители региона опасаются, что температура в квартирах снова упадет ниже нормы. Ранее прокуратура неоднократно вмешивалась в ситуацию после массовых жалоб на холод. В условиях долгой зимы эффективность текущих проверок станет понятна только по факту отсутствия коммунальных коллапсов в зимние месяцы.
"Кто разгильдяй или вор — им в ЖКХ делать нечего. Но мгновенно 10 или 15 тысяч человек уволить невозможно", — сообщил губернатор Александр Осипов.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.