Медицина в Хабаровском крае вышла на новый уровень: обновление техники радикально изменило шансы на жизнь

В одной из больниц Хабаровского края завершили установку новых томографов и готовят к запуску модульный блок неотложной помощи. Объекты осмотрел министр здравоохранения региона Станислав Мальцев.
Новый корпус приемного отделения спроектирован для экстренных случаев. В него вошли операционный блок, палата интенсивной терапии и смотровые кабинеты. Подобные модульные конструкции возводят в ограниченном количестве — всего в 20 точках по всей стране.
Сроки сдачи объекта сдвинулись: изначально здание должны были закончить в конце прошлого года, но пандемия заставила перенести график работ.
|Состав блока экстренной помощи
|Назначение
|Смотровые кабинеты
|Первичный осмотр и сортировка пациентов
|Палата интенсивной терапии
|Стабилизация состояния при критических ситуациях
|Операционный блок
|Срочные хирургические вмешательства
Обновление парка оборудования и запуск корпуса сократят время на диагностику. Врачи смогут быстрее определять характер травм и заболеваний, что напрямую влияет на шансы пациента на выздоровление при экстренном поступлении.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.