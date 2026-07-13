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Медицина в Хабаровском крае вышла на новый уровень: обновление техники радикально изменило шансы на жизнь

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В одной из больниц Хабаровского края завершили установку новых томографов и готовят к запуску модульный блок неотложной помощи. Объекты осмотрел министр здравоохранения региона Станислав Мальцев.

Новый корпус приемного отделения спроектирован для экстренных случаев. В него вошли операционный блок, палата интенсивной терапии и смотровые кабинеты. Подобные модульные конструкции возводят в ограниченном количестве — всего в 20 точках по всей стране.

Сроки сдачи объекта сдвинулись: изначально здание должны были закончить в конце прошлого года, но пандемия заставила перенести график работ.

Состав блока экстренной помощи Назначение
Смотровые кабинеты Первичный осмотр и сортировка пациентов
Палата интенсивной терапии Стабилизация состояния при критических ситуациях
Операционный блок Срочные хирургические вмешательства

Обновление парка оборудования и запуск корпуса сократят время на диагностику. Врачи смогут быстрее определять характер травм и заболеваний, что напрямую влияет на шансы пациента на выздоровление при экстренном поступлении.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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