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Примгидромет предупредил о сильных дождях и порывах ветра до 22 м/с в Приморье

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток и большая часть Приморского края попадут под удар тайфуна BAVI. Пик непогоды придется на ночь и день 15 июля. Хотя циклон заходит в регион на исходе своей силы, последствия могут быть ощутимыми.

Дождь на улице
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дождь на улице

По данным Примгидромета, регион ждут сильные и очень сильные дожди. В некоторых районах за 12 часов выпадает более 50 мм осадков. Суммарно за сутки может пройти от 30 до 90 мм воды, что составляет до 80% месячной нормы. На побережье ветер усилится до 22 м/с.

Показатель Прогноз на 15 июля
Количество осадков 30-90 мм (до 80% нормы за месяц)
Скорость ветра (побережье) 15-22 м/с
Подъем уровня рек 0,8-2,8 метра

Риски и последствия

Главная опасность сейчас — вода. На реках Приморья сформируются дождевые паводки. В среднем уровень воды поднимется на 0,8-2,0 метра, но в отдельных точках возможны резкие скачки до 2,8 метра.

В верхнем течении рек и на малых ручьях вода может выйти из берегов. Это создает прямую угрозу для дорог, низменных участков и хозяйственных построек. Подтопления могут произойти как из-за разлива рек, так и из-за склоновых стоков в сопках.

Специалисты советуют учитывать эти данные при планировании поездок по краю. Дорожная логистика в таких условиях часто становится непредсказуемой.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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