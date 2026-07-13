Примгидромет предупредил о сильных дождях и порывах ветра до 22 м/с в Приморье

Владивосток и большая часть Приморского края попадут под удар тайфуна BAVI. Пик непогоды придется на ночь и день 15 июля. Хотя циклон заходит в регион на исходе своей силы, последствия могут быть ощутимыми.
По данным Примгидромета, регион ждут сильные и очень сильные дожди. В некоторых районах за 12 часов выпадает более 50 мм осадков. Суммарно за сутки может пройти от 30 до 90 мм воды, что составляет до 80% месячной нормы. На побережье ветер усилится до 22 м/с.
|Показатель
|Прогноз на 15 июля
|Количество осадков
|30-90 мм (до 80% нормы за месяц)
|Скорость ветра (побережье)
|15-22 м/с
|Подъем уровня рек
|0,8-2,8 метра
Главная опасность сейчас — вода. На реках Приморья сформируются дождевые паводки. В среднем уровень воды поднимется на 0,8-2,0 метра, но в отдельных точках возможны резкие скачки до 2,8 метра.
В верхнем течении рек и на малых ручьях вода может выйти из берегов. Это создает прямую угрозу для дорог, низменных участков и хозяйственных построек. Подтопления могут произойти как из-за разлива рек, так и из-за склоновых стоков в сопках.
Специалисты советуют учитывать эти данные при планировании поездок по краю. Дорожная логистика в таких условиях часто становится непредсказуемой.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.