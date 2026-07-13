Золотодобытчиков прижали к стенке: в Магаданской области выявят излишки заказанного горючего

Магаданская область получит приоритетный объем топлива в рамках Северного завоза, но региональные власти переходят на жесткий режим экономии горючего. Губернатор Сергей Носов поручил бюджетным организациям сократить расход топлива на треть и внедрить подотчет за каждый километр пробега.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь автомобилей на бензоколонке

Вопросы снабжения удаленных территорий сейчас курируют на федеральном уровне заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. Магаданская область входит в перечень территорий с особым статусом распределения ресурсов, что гарантирует поставки в регион.

"Приоритетное обеспечение не отменяет ответственного отношения к расходованию топлива. Поручил региональному правительству обеспечить потребность людей, сохранив порядок и стабильность на рынке ГСМ", — сообщил губернатор Сергей Носов.

Бюджетный сектор и золотодобытчики

Первым ударом по расходам станет урезание нормативов для государственных структур. Под сокращение на 33% попали гаражи правительства, министерства и бюджетные учреждения. Руководители должны обосновать каждую поездку.

Особое внимание в регионе уделили золотодобывающим компаниям. Министерство природных ресурсов и экологии вместе с силовиками проверит объемы вывезенного горючего. По данным губернатора, некоторые предприятия заказали топливо в прежних объемах, хотя фактически добывают меньше золота, чем в прошлом сезоне.

Топливо для маломерных судов

Чтобы избежать ажиотажа на общегородских АЗС, в бухте Нагаева запустят специальную заправку для владельцев лодок. Это решение должно разделить потоки потребителей: любители морской рыбалки будут заправляться в порту, не создавая очередей в городе.

Сектор Мера контроля Бюджетные организации Снижение норм расхода на 33%, отчет по каждому км Золотодобывающие компании Мониторинг соответствия объема топлива реальной добыче Владельцы лодок Вынос заправки в бухту Нагаева для снятия нагрузки с города

"Разберитесь, сколько выдается и куда расходуется. Требуется полная обоснованность, вплоть до отчета на каждый километр: куда ездили и зачем", — подчеркнул Сергей Носов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов