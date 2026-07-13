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Пассажиры застряли в пути: ночные работы на Крымском мосту обрушили график движения поездов

Россия » Юг » Симферополь

Железнодорожное сообщение с полуостровом Крым сбилось с привычного ритма. Из-за ночной остановки движения на Крымском мосту с 12 на 13 июля сразу семь пассажирских составов "Таврия" выбились из графика. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подтвердил, что задержки по отдельным направлениям достигают десяти часов.

Пассажиры на нижней полке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пассажиры на нижней полке

Расписание под откос: кто стоит в пути

Основной удар пришелся на поезда, курсирующие между столицами и городами Крыма. К 9:00 утра составы продолжали движение, но с существенным отставанием. Диспетчеры пытаются нагнать график, однако "пробка" на въезде и выезде с полуострова затронула сотни пассажиров.

Направление и номер поезда Время опоздания
№ 27/28 Симферополь — Москва 10 часов
№ 7/8 Севастополь — Санкт-Петербург 8 часов
№ 315/316 Адлер — Симферополь 5 часов
№ 91/92 Москва — Севастополь 4,5 часа

Пассажирам составов № 179/180 и № 027/028, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга, повезло чуть больше — их задержка составляет около 3,5 часов. Оператор подчеркивает, что поезда, не вошедшие в перечень, двигаются по утвержденному плану без отклонений.

"Любой сбой в работе мостового перехода мгновенно создает эффект домино для железнодорожной логистики. Учитывая пик туристического сезона, даже кратковременное перекрытие выводит систему из равновесия на сутки, так как пропускная способность однопутных участков на подходах ограничена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Безопасность и логистическое "сито"

Ситуация с ночной блокировкой лишний раз доказывает уязвимость транспортного плеча. Пока мост был закрыт, составы ожидали в специальных зонах отстоя. В компании "Гранд Сервис Экспресс" подтвердили: "Если вам нужна помощь в вагоне — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться". Информация о прибытии обновляется динамически.

"Климатические аномалии или технические регламенты безопасности — не повод для паники, но повод для пересмотра регионального резервирования. Для Крыма железная дорога остается главной артерией, особенно в условиях закрытого неба на юге России", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Интересно, что работа транспортных узлов восстанавливается быстрее, чем ожидалось, благодаря отлаженным алгоритмам взаимодействия служб безопасности и железнодорожников.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вернуть билет из-за опоздания поезда?

Да, при задержке более чем на час пассажир имеет право на полный возврат стоимости без удержания сборов, если поездка не состоялась, или на компенсацию за просрочку доставки.

Предоставляется ли питание пассажирам задержанных составов?

При длительных задержках (более 4 часов) перевозчик обязан организовать питание и обеспечить пассажиров питьевой водой.

Где узнать точное время прибытия поезда?

Актуальные данные транслируются начальниками поездов лично и доступны на официальных ресурса перевозчика в режиме реального времени.

Работает ли сейчас Крымский мост?

Да, на данный момент железнодорожное и автомобильное движение по мосту восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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