Переезд одним кликом: цифровизация спасает москвичей привычных очередей в МФЦ

Юго-восток столицы окончательно превращается в полигон для массового обновления жилого фонда. В районе Кузьминки под заселение передали уже 25 новостроек. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, этот процесс идет непрерывно с декабря 2018 года. Вместо обветшалых пятиэтажек здесь выросли современные жилые комплексы, где каждый квадратный метр буквально пропитан столичным цифровым комфортом.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Москва, парк Кузьминки

Масштабы обновления: от бетона до отделки

Суммарная площадь новых домов в Кузьминках превысила 310 тысяч квадратных метров. Это не просто "человейники" из бетона, а 5,3 тысячи квартир с готовой отделкой, в которые можно заезжать сразу после получения ключей. Особое внимание уделили инклюзивности: 25 квартир адаптировали под нужды маломобильных граждан. Широкие дверные проемы и поручни в санузлах — это уже не роскошь, а базовый стандарт современного городского жилья.

"Переселение по программе реновации в Кузьминках началось в декабре 2018 года. С тех пор участникам передали под заселение 25 жилых комплексов. В них свыше 5,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой общей площадью более 310 тысяч квадратных метров. В том числе 25 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан: здесь широкие коридоры и дверные проемы, а в ванных комнатах и санузлах установлены поручни", — рассказал Владимир Ефимов.

"Масштабное жилищное строительство в отдельно взятом районе требует колоссальных вливаний в инженерные сети и социалку. Подобные проекты редевелопмента полностью меняют облик ЮВАО, превращая депрессивные зоны в точки роста региональной экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель реновации в Кузьминках Значение / Статус Уже передано новостроек 25 корпусов Всего домов к расселению 287 старых зданий Новоселы (на текущий момент) 9,2 тыс. человек Специализированные квартиры 25 единиц для инвалидов

Цифровой переезд и инфраструктурный профит

Москва приручила бюрократию с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Через него москвичи записываются на осмотр квартир, получают логистическую поддержку и даже вызывают бесплатных грузчиков. Это избавляет от поиска "Газелей" по объявлениям и экономит семейный бюджет. Пока старая Москва расплачивается за проезд бумажными пятерками, ренованты осваивают бесконтактные сервисы организации быта.

"Оформлять документы на новое жилье в центрах информирования помогают сотрудники Департамента городского имущества. Квартиры по программе реновации в Кузьминках уже получили более 9,2 тысячи москвичей из 43 старых домов. Причем только за первую половину 2026 года правообладателями комфортного жилья здесь стали свыше 2,4 тысячи человек. Это самый высокий показатель с начала реализации программы реновации в районе", — уточнила руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"В районах массовой застройки важно не просто поставить дома, но и обеспечить доступность среды. Безбарьерные входы и современные дворы снижают нагрузку на социальные службы, так как люди становятся более автономными", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Застройщики не забывают и о комфортной среде. Дворы освобождают от машин, создавая зоны для спорта и детских игр. Это прямой ответ на запросы тех, кто привык к безопасному микротранспорту и активному образу жизни. Даже если на город обрушится аномальный ливень, современные дренажные системы новых кварталов справятся с нагрузкой лучше, чем дырявые ливневки времен хрущевской оттепели.

"Замена старого фонда в Кузьминках — это еще и про энергоэффективность. Износ сетей в старых пятиэтажках критический, а новые дома позволяют снизить потери тепла и воды, что в перспективе сдерживает рост коммунальных платежей", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Где получить помощь при переезде участнику реновации?

Жители могут воспользоваться бесплатными услугами грузчиков и транспортом для перевозки мебели, подав заявку через суперсервис на портале mos.ru.

Как узнать дату осмотра новой квартиры?

Уведомление придет в личный кабинет на портале госуслуг, после чего станет доступна онлайн-запись на визит в новостройку.

Какую отделку получают жители при переселении?

Квартиры передаются с чистовой отделкой комфорт-класса: ламинат, флизелиновые обои, плитка в санузлах, сантехника и плита уже установлены.

Что делать, если в районе стройки произошло ЧП?

При любых инцидентах, будь то повреждение коммуникаций или происшествие с техникой, следует обращаться в Единый диспетчерский центр Москвы.

Несмотря на технологический прогресс и цифровизацию быта, главной ценностью остается безопасность. Проверка документов в офисах информирования проходит так же строго, как биометрический контроль в аэропортах, чтобы исключить мошенничество с квадратными метрами.

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