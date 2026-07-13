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Северный завоз не спасет всех: Южная Якутия столкнулась с риском срыва поставок топлива

Россия » Дальний Восток » Якутск

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с правительством республики, сосредоточившись на бесперебойном снабжении региона горючим в разгар полевых работ. Главный акцент сделан на поддержке аграриев и стабильности поставок в южные районы Якутии, где логистика отличается от привычных схем северного завоза. Николаев потребовал не просто отчитаться о выделении ресурсов, а организовать четкий отпуск нефтепродуктов на местах.

Бензовоз на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на АЗС

Топливный баланс: Юг и Север

Особое внимание Ил Дархан уделил районам Южной Якутии. Если арктические территории получают горючее в рамках федерального северного завоза, то южный куст опирается на иные транспортные узлы. Чтобы избежать дефицита топлива и сбоев у коммунальных служб, поставщикам поручено работать в режиме повышенной готовности.

"Для аграриев сейчас критически важно соблюсти графики полевых работ. Любая заминка с горючим на нефтебазах — это риск для будущего урожая. Власти региона уже ввели приоритетные квоты на топливо, теперь задача заключается в строгом контроле за тем, чтобы эти объемы дошли до каждого хозяйства без задержек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Правительство республики продолжит координировать действия нефтесбытовых компаний. Речь идет не только о частных фермерах, но и о наполнении резервуаров для специализированных служб и нужд населения. Особенно остро вопрос стоит на фоне температурных аномалий, которые в этом сезоне уже влияли на работу АЗС.

Инвестиции в стройку и медицину

Экономический блок совещания коснулся новых механизмов защиты капвложений. Муниципалитеты теперь вправе возмещать затраты инвесторов на инфраструктуру. По мнению главы региона, это ускорит строительство важных объектов, таких как новые школы в Намском и Мегино-Кангаласском улусах.

Параметр Что меняется
Поддержка инвестиций Возмещение затрат на инфраструктуру через СЗПК
Госзакупки лекарств Расширение списка стратегических препаратов
Сельское хозяйство Жесткий график отпуска ГСМ для полевых работ

"Новые возможности по возмещению затрат инвесторам — это мощный рычаг для развития территорий. Муниципалитеты получают реальный инструмент для создания дорог и сетей под конкретные проекты, что снижает нагрузку на региональные бюджеты и стимулирует приток частного капитала", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно власти расширяют перечень лекарств, имеющих приоритет при закупках для больниц. Это должно гарантировать наличие необходимых медикаментов даже при волатильности рынка.

Паводки и мониторинг

Ситуация в Верхоянском районе остается на контроле из-за дождевого паводка. На верховьях реки Яны фиксируется подъем уровня воды. Службам поставлена задача вести мониторинг в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на возможные подтопления дорог или жилых массивов. Учитывая, что ранее регион боролся с высокой пожарной опасностью, гидрологическая обстановка требует двойной бдительности.

Как изменятся условия для инвесторов в Якутии?

Районы смогут компенсировать бизнесу расходы на строительство инфраструктуры в рамках соглашений о защите капиталовложений (СЗПК), что сделает запуск новых объектов быстрее и дешевле.

Будут ли ограничения на покупку бензина для граждан?

В настоящий момент правительство сосредоточено на обеспечении аграриев и спецслужб, однако стабильная работа поставщиков в Южной Якутии направлена на предотвращение дефицита для всех категорий потребителей.

Какие школы построят в ближайшее время?

В приоритете объекты в Намском и Мегино-Кангаласском районах, где потребность в новых учебных местах стоит наиболее остро.

Как решается вопрос с лекарственным обеспечением?

За счет расширения перечня стратегически значимых препаратов, которые закупаются в приоритетном порядке государством, что обеспечивает их постоянное наличие в аптеках и госпиталях.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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