Ночь прошла в ожидании: Крымский мост открыли спустя одиннадцать часов полной блокировки

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после 11-часового перерыва. Переправу закрыли в воскресенье в 22:00 из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в канале оперативной информации объекта.
Безопасность на мостовом переходе через Керченский пролив обеспечивают путем временного перекрытия трафика при возникновении опасности. В такие моменты водителей и пассажиров в зоне досмотра просят следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января 2026 года режим проезда по мосту изменился. Сейчас по автодорожной части не пропускают грузовики (как груженые, так и порожние), чья общая снаряженная масса превышает 1,5 тонны. Также ограничения коснулись электромобилей и гибридов. Для таких водителей единственным путем в Крым и обратно остается сухопутный коридор — трасса Р-280 "Новороссия", проходящая через новые регионы.
С 29 апреля изменили порядок движения перед пунктами досмотра со стороны Кубани. На развязке Тамань — Волна (134-й километр трассы А-290 Новороссийск — Керчь) потоки машин теперь разделяют по объему багажа. Это позволило увеличить число досмотровых пунктов и ускорить пропуск транспорта.
|Категория транспорта
|Условия проезда по мосту
|Грузовики
|Запрещен проезд при массе более 1,5 тонн
|Электрокары и гибриды
|Проезд запрещен (только через трассу Р-280)
|Легковые авто
|Проезд разрешен (с учетом досмотра)
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.