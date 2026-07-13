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Ночь прошла в ожидании: Крымский мост открыли спустя одиннадцать часов полной блокировки

Россия » Юг » Симферополь

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после 11-часового перерыва. Переправу закрыли в воскресенье в 22:00 из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в канале оперативной информации объекта.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Безопасность на мостовом переходе через Керченский пролив обеспечивают путем временного перекрытия трафика при возникновении опасности. В такие моменты водителей и пассажиров в зоне досмотра просят следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Ограничения для транспорта

С 20 января 2026 года режим проезда по мосту изменился. Сейчас по автодорожной части не пропускают грузовики (как груженые, так и порожние), чья общая снаряженная масса превышает 1,5 тонны. Также ограничения коснулись электромобилей и гибридов. Для таких водителей единственным путем в Крым и обратно остается сухопутный коридор — трасса Р-280 "Новороссия", проходящая через новые регионы.

Изменения в схеме досмотра

С 29 апреля изменили порядок движения перед пунктами досмотра со стороны Кубани. На развязке Тамань — Волна (134-й километр трассы А-290 Новороссийск — Керчь) потоки машин теперь разделяют по объему багажа. Это позволило увеличить число досмотровых пунктов и ускорить пропуск транспорта.

Категория транспорта Условия проезда по мосту
Грузовики Запрещен проезд при массе более 1,5 тонн
Электрокары и гибриды Проезд запрещен (только через трассу Р-280)
Легковые авто Проезд разрешен (с учетом досмотра)
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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