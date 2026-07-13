Горные перевалы стали ловушкой: новые инженерные меры в Осетии изменят логистику в районах

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Россия » Юг » Владикавказ

На трассе Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау строят четыре моста и устанавливают подпорные стены. Реконструкция позволит избавиться от гравийного покрытия и защитить дорогу от природных факторов, которые раньше блокировали движение.

Куртатинское ущелье, Северная Осетия
Фото: Wikimedia Commons by Hamerani, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Куртатинское ущелье, Северная Осетия

До начала работ проезд по маршруту часто становился невозможным из-за оползней и затяжных дождей. Сейчас проект реализуют через нацпроект "Инфраструктура для жизни". Дорожники устанавливают защитные стены, чтобы уберечь полотно от камнепадов и снежных лавин, а также прокладывают 38 водопропускных труб.

На отрезке от Даргавса до Фиагдона рабочие расширяют земляное полотно и укрепляют откосы горных склонов.

"Наша цель — не просто обновить дороги, но сделать их комфортными, безопасными и современными", — отметил глава республики Сергей Меняйло.

Объект реконструкции Объем работ
Мостовые сооружения 4 моста
Водоотвод 38 водопропускных труб
Защитные сооружения Подпорные стены от оползней и лавин

Обновление этого участка имеет стратегическое значение для жителей горных районов и туристов. Замена гравия на современное покрытие и укрепление склонов снизят риск блокировки трассы в зимний и паводковый периоды, что обеспечит стабильную связь между населенными пунктами и повысит безопасность водителей.

 

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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