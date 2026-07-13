Горные перевалы стали ловушкой: новые инженерные меры в Осетии изменят логистику в районах

На трассе Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау строят четыре моста и устанавливают подпорные стены. Реконструкция позволит избавиться от гравийного покрытия и защитить дорогу от природных факторов, которые раньше блокировали движение.
До начала работ проезд по маршруту часто становился невозможным из-за оползней и затяжных дождей. Сейчас проект реализуют через нацпроект "Инфраструктура для жизни". Дорожники устанавливают защитные стены, чтобы уберечь полотно от камнепадов и снежных лавин, а также прокладывают 38 водопропускных труб.
На отрезке от Даргавса до Фиагдона рабочие расширяют земляное полотно и укрепляют откосы горных склонов.
"Наша цель — не просто обновить дороги, но сделать их комфортными, безопасными и современными", — отметил глава республики Сергей Меняйло.
|Объект реконструкции
|Объем работ
|Мостовые сооружения
|4 моста
|Водоотвод
|38 водопропускных труб
|Защитные сооружения
|Подпорные стены от оползней и лавин
Обновление этого участка имеет стратегическое значение для жителей горных районов и туристов. Замена гравия на современное покрытие и укрепление склонов снизят риск блокировки трассы в зимний и паводковый периоды, что обеспечит стабильную связь между населенными пунктами и повысит безопасность водителей.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.