Больше никаких пустых кранов: масштабный рывок в ЖКХ Северной Осетии устранил летние дефициты

В станице Архонской и селе Ногир обновили систему водоснабжения. За два года на Архонском головном водозаборе запустили три скважины, которые теперь подают в сеть более 1000 кубометров воды ежедневно. Специалисты также обновили электроснабжение объекта.

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Параллельно с работами на водозаборе заменили изношенные участки труб. В станице Архонской на улице Григоряна уложили более 1000 метров нового водопровода, а в Ногире на улице Тельмана заменили 430 метров ветхих сетей.

Кроме того, в Ногире после капитального ремонта ввели в строй две артезианские скважины. Это обеспечило поселок дополнительным объемом воды — еще более 1000 кубометров в сутки.

"Решение многолетних проблем с водой в селах стало возможным благодаря решению главы региона Сергея Меняйло об участии Северной Осетии в федеральном пилотном проекте развития ЖКХ", — сообщили в республиканском водоканале.

Жители отмечают, что подача воды стала стабильной. Раньше в населенных пунктах регулярно случались сбои, однако теперь система выдерживает пиковые нагрузки, которые обычно приходятся на летний период.

Объект / Локация Результат работ Архонский водозабор 3 новые скважины (+1000 м³/сутки), обновление электроснабжения Станица Архонская (ул. Григоряна) >1000 метров нового водопровода Село Ногир (ул. Тельмана и скважины) 430 метров труб, 2 отремонтированные скважины (+1000 м³/сутки)