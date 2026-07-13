Больше никаких пустых кранов: масштабный рывок в ЖКХ Северной Осетии устранил летние дефициты

В станице Архонской и селе Ногир обновили систему водоснабжения. За два года на Архонском головном водозаборе запустили три скважины, которые теперь подают в сеть более 1000 кубометров воды ежедневно. Специалисты также обновили электроснабжение объекта.
Параллельно с работами на водозаборе заменили изношенные участки труб. В станице Архонской на улице Григоряна уложили более 1000 метров нового водопровода, а в Ногире на улице Тельмана заменили 430 метров ветхих сетей.
Кроме того, в Ногире после капитального ремонта ввели в строй две артезианские скважины. Это обеспечило поселок дополнительным объемом воды — еще более 1000 кубометров в сутки.
"Решение многолетних проблем с водой в селах стало возможным благодаря решению главы региона Сергея Меняйло об участии Северной Осетии в федеральном пилотном проекте развития ЖКХ", — сообщили в республиканском водоканале.
Жители отмечают, что подача воды стала стабильной. Раньше в населенных пунктах регулярно случались сбои, однако теперь система выдерживает пиковые нагрузки, которые обычно приходятся на летний период.
|Объект / Локация
|Результат работ
|Архонский водозабор
|3 новые скважины (+1000 м³/сутки), обновление электроснабжения
|Станица Архонская (ул. Григоряна)
|>1000 метров нового водопровода
|Село Ногир (ул. Тельмана и скважины)
|430 метров труб, 2 отремонтированные скважины (+1000 м³/сутки)
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