Риск в каждом стакане молока: эпидемия в Забайкалье вынуждает людей опасаться еды

Забайкальский край столкнулся с масштабным биологическим вызовом: 78 фермерских хозяйств региона оказались в зоне поражения бруцеллёзом. Инфекция, от которой страдает скот и люди, стремительно расширяет географию, проникая в отдалённые районы и частный сектор. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют резкий рост заболеваемости, который уже в разы превысил многолетние статистические нормы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фермер надевает желтую бирку на ухо теленка

Районы под ударом: география заражения

Наиболее критическая ситуация сложилась в Приаргунском, Кыринском, Калганском и Краснокаменском районах. Здесь выявлены десятки работающих очагов. Инфекция циркулирует в основном в личных подсобных хозяйствах, где контроль за состоянием стада зачастую слабее, чем на крупных предприятиях. Пока регион пытается решить логистические проблемы, включая дефицит топлива в Забайкалье, ветеринарные службы вынуждены работать в режиме повышенной нагрузки.

"Бруцеллёз в личных хозяйствах — это мина замедленного действия. Если крупные агрокомплексы имеют систему ветконтроля, то частники часто скрывают падеж или болезнь животных, опасаясь убытков. Без жесткой инвентаризации поголовья купировать вспышки в районах крайне сложно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Цифры и динамика: статистика 2024-2025

Если в 2024 году врачи фиксировали лишь единичные случаи инфицирования людей, то в 2025 году диагноз подтвердился у 12 жителей края. Учитывая, что сроки новой поликлиники в Чите сдвинулись, нагрузка на существующую медицинскую инфраструктуру возрастает. Текущий показатель заболеваемости (0,91 на 100 тысяч человек) превысил норму в 2,3 раза.

Показатель Данные по Забайкалью Количество зараженных людей (2025) 12 человек Действующие очаги у животных 35 точек Превышение нормы заболеваемости в 2,3 раза

Проблемы с безопасностью касаются не только животноводства. Ранее надзорные органы фиксировали, что даже детям еды стало меньше из-за нарушений в школьных контрактах. Теперь же под вопросом само качество продуктов, поступающих на прилавки с подворий.

Чем опасен бруцеллёз для человека

Болезнь коварна своей способностью имитировать другие недуги, например артрит. Однако последствия бруцеллёза гораздо тяжелее: поражаются сердце, почки, печень и репродуктивная система. Инфекция легко переходит в хроническую стадию, делая человека инвалидом. Основные пути заражения — употребление сырого молока и работа с тушами больных животных без защиты.

"Любая вспышка инфекции в сельской местности — это прямой риск миграционного оттока. Люди уезжают оттуда, где не могут безопасно вести хозяйство. Если не остановить бруцеллёз сейчас, мы получим опустевшие деревни в приграничных районах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Сложности в крае возникают повсеместно: от бытовых неурядиц, когда двор жилого дома превратился в грязь, до экологических угроз, таких как сброс отходов в реку Ульдурга. Однако эпидемия среди скота несет прямую угрозу жизни населения.

"Отказ предоставить скот для проб — это нарушение ветеринарного законодательства. За такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, если это привело к эпидемии", — пояснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Жителям рекомендуется приобретать мясо и молоко только в местах, где проводится строгая проверка продукции. Ситуация в Забайкалье остается напряженной, сравнимой с тем, как Чита на сухом пайке выживала в разгар топливного кризиса. Сейчас на кону продовольственная безопасность региона.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заразиться через термически обработанное мясо?

Нет, тщательная варка или прожарка убивают бактерии бруцеллы. Опасно только сырое или полусырое мясо.

Как передается инфекция через молоко?

Основной риск несет употребление парного молока, не прошедшего пастеризацию или кипячение.

Какие районы Забайкалья считаются самыми опасными?

На данный момент это Приаргунский и Краснокаменский округа, где выявлено наибольшее число очагов заражения.

Правда ли, что бруцеллёз неизлечим?

На ранних стадиях болезнь поддается лечению антибиотиками, но при переходе в хроническую форму терапия становится крайне сложной.

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