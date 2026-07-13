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Вода ушла, но опасность осталась: Пышминский округ столкнулся с новой скрытой угрозой для людей

Россия » Урал » Екатеринбург

Жителям Пышминского муниципального округа, чьи дома затопило во время паводка, рекомендуют привиться от гепатита А. О возможности пройти вакцинацию сообщили в местной администрации. Прививки делают в Пышминской центральной районной больнице.

Вакцинация — укол в руку
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вакцинация — укол в руку

Медики и власти настаивают на профилактике, так как после разлива рек и подтопления территорий растет риск распространения кишечных инфекций. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в Пышме, селах Печеркино и Пульниково, а также в деревнях Холкина и Катарач. Из зоны затопления эвакуировали более 55 человек — их разместили в гостинице "Арго".

Параметр Данные
Зоны ЧС Пышма, Печеркино, Пульниково, Холкина, Катарач
Количество эвакуированных Более 55 человек
Место размещения Гостиница "Арго"

В администрации округа заверили, что сотрудники ОМВД патрулируют пустые районы, чтобы предотвратить мародерство и обеспечить сохранность имущества уехавших людей. Ситуация в Пышме остается сложной: центральная улица города по-прежнему затоплена, подача электроэнергии на этот участок прервана.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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Вода ушла, но опасность осталась: Пышминский округ столкнулся с новой скрытой угрозой для людей
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