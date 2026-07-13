Вода ушла, но опасность осталась: Пышминский округ столкнулся с новой скрытой угрозой для людей

Жителям Пышминского муниципального округа, чьи дома затопило во время паводка, рекомендуют привиться от гепатита А. О возможности пройти вакцинацию сообщили в местной администрации. Прививки делают в Пышминской центральной районной больнице.
Медики и власти настаивают на профилактике, так как после разлива рек и подтопления территорий растет риск распространения кишечных инфекций. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в Пышме, селах Печеркино и Пульниково, а также в деревнях Холкина и Катарач. Из зоны затопления эвакуировали более 55 человек — их разместили в гостинице "Арго".
|Параметр
|Данные
|Зоны ЧС
|Пышма, Печеркино, Пульниково, Холкина, Катарач
|Количество эвакуированных
|Более 55 человек
|Место размещения
|Гостиница "Арго"
В администрации округа заверили, что сотрудники ОМВД патрулируют пустые районы, чтобы предотвратить мародерство и обеспечить сохранность имущества уехавших людей. Ситуация в Пышме остается сложной: центральная улица города по-прежнему затоплена, подача электроэнергии на этот участок прервана.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.