Смелость граничит с безумием: вождение в Благовещенске привело к потере прав и огромному штрафу

Житель Благовещенска получил уголовный срок в виде обязательных работ и крупный денежный штраф за повторную езду в нетрезвом состоянии. Мужчина решил сесть за руль, пока еще действовал запрет на вождение, полученный в другом регионе.
История началась в июле 2024 года в Санкт-Петербурге. Тогда водителя поймали на отказе от медицинского освидетельствования. Итог: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.
Спустя год, в сентябре 2025-го, мужчину остановили на улице Калинина в Благовещенске. Он ехал за рулем Lexus CT200H. Хотя алкотестер на месте не показал опьянения, инспекторы ГИБДД заметили странное поведение водителя и потребовали ехать в наркологический диспансер. Мужчина отказался проходить обследование. По закону такой жест приравнивается к признанию вины.
Поскольку это был повторный случай, дело перешло из разряда административных в уголовные по части 1 статьи 264.1 УК РФ.
|Вид наказания
|Мера ответственности
|Обязательные работы
|300 часов
|Срок лишения прав
|2,5 года
|Денежное взыскание
|1,2 млн рублей
Особое внимание суд уделил автомобилю. Водитель успел продать Lexus CT200H до вынесения приговора, поэтому суд решил взыскать с него рыночную стоимость машины — 1,2 миллиона рублей.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.