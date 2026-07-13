Смелость граничит с безумием: вождение в Благовещенске привело к потере прав и огромному штрафу

Житель Благовещенска получил уголовный срок в виде обязательных работ и крупный денежный штраф за повторную езду в нетрезвом состоянии. Мужчина решил сесть за руль, пока еще действовал запрет на вождение, полученный в другом регионе.

Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain пьяный водитель

История началась в июле 2024 года в Санкт-Петербурге. Тогда водителя поймали на отказе от медицинского освидетельствования. Итог: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

Спустя год, в сентябре 2025-го, мужчину остановили на улице Калинина в Благовещенске. Он ехал за рулем Lexus CT200H. Хотя алкотестер на месте не показал опьянения, инспекторы ГИБДД заметили странное поведение водителя и потребовали ехать в наркологический диспансер. Мужчина отказался проходить обследование. По закону такой жест приравнивается к признанию вины.

Поскольку это был повторный случай, дело перешло из разряда административных в уголовные по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Вид наказания Мера ответственности Обязательные работы 300 часов Срок лишения прав 2,5 года Денежное взыскание 1,2 млн рублей

Особое внимание суд уделил автомобилю. Водитель успел продать Lexus CT200H до вынесения приговора, поэтому суд решил взыскать с него рыночную стоимость машины — 1,2 миллиона рублей.