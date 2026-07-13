Небо превратится в водяную помпу: Приморье ждет удар, который парализует инфраструктуру

Тропический шторм BAVI, терзавший юго-восток Китая, сменил курс и нацелился на Приморье. Вихрь уже миновал Желтое море и к вечеру 14 июля окажется над Корейским полуостровом. Несмотря на то что после контакта с сушей тайфун подрастерял ветровую мощь, он остается гигантским аккумулятором влаги. Встреча тропических воздушных масс с полярным фронтом превратит небо над краем в "водяную помпу".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Шкваловый ворот

График удара: когда ждать пика осадков

Владивосток примет основной удар ранним утром 15 июля. После этого эпицентр непогоды сместится в сторону Находки и Преображения, а затем наберет скорость и уйдет на Сахалин. Синоптики предупреждают: за сутки в отдельных районах может вылиться до 90% месячной нормы осадков. Это создаст экстремальную нагрузку на ливневые системы и дорожную инфраструктуру региона.

"Подпитываемый тропической влагой фронт обеспечит очень интенсивные дожди практически на всей территории края. Мы ожидаем, что к 15 июля аномальные ливни охватят Приморье полностью, а постепенное прояснение начнется с западных районов лишь во второй половине дня", — предупредил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.

Гидрологическая угроза: реки выйдут из берегов

Обильные осадки спровоцируют резкий подъем уровней воды. Прогноз неутешителен: на большинстве рек ожидается прирост на 0,8-2 метра. На малых водотоках возможны мгновенные паводки с подъемом воды до 2,8 метра. Это ставит под удар аграрный сектор, где экспортные показатели зерновых напрямую зависят от сохранности посевов в поймах.

Объект риска Вероятные последствия Малые реки Локальный подъем до 2,8 м, риск размыва дорог Сельхозугодья Подтопление пойменных участков, гибель урожая Городская среда Коллапс ливневок, перебои в работе транспорта

Стабилизация погоды будет краткой. До 19 июля в Приморье воцарится удушающая жара, после чего регион накроет очередной атмосферный фронт. В таких условиях поездки на побережье становятся опасной лотереей из-за риска оползней и размыва трасс.

"Для приморских рек подъем уровня на 2 метра — это критическая отметка, за которой следует выход воды на пойму и затопление хозяйственных построек. Основная опасность заключается в скорости прибывания воды на фоне переувлажнения почвы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Когда во Владивостоке закончатся самые сильные дожди?

Осадки начнут ослабевать во второй половине дня 15 июля, возможно появление солнца.

Какие районы Приморья пострадают больше всего?

Наибольший объем осадков ожидается в южных и восточных районах, включая Находку и Преображение.

Стоит ли планировать поездки по краю в ближайшие дни?

Рекомендуется воздержаться от выездов на отдых из-за угрозы подтопления дорог и подъема рек до 16-17 июля.

Будет ли похолодание после тайфуна?

Напротив, ожидается установление жаркой и влажной погоды с сохранением высоких температур до конца недели.

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