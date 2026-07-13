Небо превратится в водяную помпу: Приморье ждет удар, который парализует инфраструктуру

Тропический шторм BAVI, терзавший юго-восток Китая, сменил курс и нацелился на Приморье. Вихрь уже миновал Желтое море и к вечеру 14 июля окажется над Корейским полуостровом. Несмотря на то что после контакта с сушей тайфун подрастерял ветровую мощь, он остается гигантским аккумулятором влаги. Встреча тропических воздушных масс с полярным фронтом превратит небо над краем в "водяную помпу".
Владивосток примет основной удар ранним утром 15 июля. После этого эпицентр непогоды сместится в сторону Находки и Преображения, а затем наберет скорость и уйдет на Сахалин. Синоптики предупреждают: за сутки в отдельных районах может вылиться до 90% месячной нормы осадков. Это создаст экстремальную нагрузку на ливневые системы и дорожную инфраструктуру региона.
"Подпитываемый тропической влагой фронт обеспечит очень интенсивные дожди практически на всей территории края. Мы ожидаем, что к 15 июля аномальные ливни охватят Приморье полностью, а постепенное прояснение начнется с западных районов лишь во второй половине дня", — предупредил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.
Обильные осадки спровоцируют резкий подъем уровней воды. Прогноз неутешителен: на большинстве рек ожидается прирост на 0,8-2 метра. На малых водотоках возможны мгновенные паводки с подъемом воды до 2,8 метра. Это ставит под удар аграрный сектор, где экспортные показатели зерновых напрямую зависят от сохранности посевов в поймах.
|Объект риска
|Вероятные последствия
|Малые реки
|Локальный подъем до 2,8 м, риск размыва дорог
|Сельхозугодья
|Подтопление пойменных участков, гибель урожая
|Городская среда
|Коллапс ливневок, перебои в работе транспорта
Стабилизация погоды будет краткой. До 19 июля в Приморье воцарится удушающая жара, после чего регион накроет очередной атмосферный фронт. В таких условиях поездки на побережье становятся опасной лотереей из-за риска оползней и размыва трасс.
"Для приморских рек подъем уровня на 2 метра — это критическая отметка, за которой следует выход воды на пойму и затопление хозяйственных построек. Основная опасность заключается в скорости прибывания воды на фоне переувлажнения почвы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Осадки начнут ослабевать во второй половине дня 15 июля, возможно появление солнца.
Наибольший объем осадков ожидается в южных и восточных районах, включая Находку и Преображение.
Рекомендуется воздержаться от выездов на отдых из-за угрозы подтопления дорог и подъема рек до 16-17 июля.
Напротив, ожидается установление жаркой и влажной погоды с сохранением высоких температур до конца недели.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.