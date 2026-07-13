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Рынок кормов больше не пугает: Волгоградская область заполнила закрома с огромным запасом

Россия » Юг » Волгоград

Аграрии Волгоградской области завершили ключевой этап формирования кормовой базы. По оперативным сводкам, к началу июля в закрома отправилось более 463 тысяч тонн грубых и сочных кормов. Этот показатель перекрывает прошлогодние результаты на 128 тысяч тонн, что эквивалентно росту почти на 40%.

животноводство
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
животноводство

Первый укос, который в прошлом сезоне финишировал только к июлю, в этом году показал высокую плотность: сбор трав с первых площадей вырос со 115 до 155 тысяч тонн. В структуре заготовок основную долю занимает сено — 115 тысяч тонн, остаток в 40 тысяч тонн приходится на зеленый силос.

"Рентабельность животноводства напрямую завязана на логистику и качество собственной кормовой базы. Рост объемов первого укоса на треть позволяет хозяйствам снизить себестоимость производства молока и мяса, страхуя бюджеты от рыночных колебаний цен на покупные корма в зимний период", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Динамика и темпы уборочной кампании

Регион набрал ход, который значительно превышает траекторию прошлых лет. Если сравнивать с итоговыми цифрами июля 2023 года, прирост составил 16,7%. Общая дистанция относительно 2022 года увеличилась на 12,4%. Такая механика сбора позволяет аграриям создать прочный резерв до конца сезона.

Показатель заготовки Значение 2024 (тыс. тонн)
Общий объем к июлю 463
Первый укос (сено и силос) 155
Прирост к прошлому году 128

"Текущие показатели свидетельствуют о грамотной работе с севооборотом. Увеличение валового сбора трав — это не только погода, но и результат своевременного внесения удобрений и обновления парка кормоуборочной техники", — подчеркнул аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Своевременная заготовка кормов обеспечивает продовольственную безопасность региона, позволяя сельхозпредприятиям не зависеть от внешних поставок. Учитывая, что урожайность многолетних трав в этом году выше средней, область может рассчитывать на формирование излишков для реализации.

Ответы на популярные вопросы

Почему первый укос так важен?

Травы первого укоса содержат максимальную концентрацию питательных веществ и протеина, необходимых для продуктивности скота.

Какова доля сена в общем объеме?

На данный момент сено составляет около 75% от общего объема первого укоса (115 из 155 тысяч тонн).

Как погода повлияла на темпы работ?

Благоприятные условия позволили выйти в поля раньше срока, что дало прибавку в 128 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом.

Будут ли дополнительные укосы?

Да, при сохранении влажности почвы аграрии планируют провести второй и, в ряде районов, третий укосы для добора сочных кормов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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