Местные мастера вышли в свет: в Хабаровске открыли площадку, которая изменит судьбу бизнеса

В Хабаровске открыли первую торговую точку с товарами бренда "Сделано в Хабаровском крае". Магазин работает в одном из торговых центров города. Площадка стала итогом сотрудничества местных дизайнеров и региональных властей. Правительство края помогло производителям договориться о месте в ТЦ.

Фото: commons.wikimedia.org by Chamillionaire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Е.П. Хабарову: Привокзальная площадь, Хабаровск, Хабаровский край

Сейчас в сегменте одежды и аксессуаров представлены 25 компаний. Всего же под зонтичным брендом объединили 187 производителей. Чтобы бизнес мог развиваться, губернатор Дмитрий Демешин распорядился внедрить систему господдержки для участников проекта.

Показатель Значение Общее число производителей в бренде 187 Производители одежды и аксессуаров в магазине 25

В планах — расширить ассортимент. На полки добавят новые линейки товаров, включая вещи с региональной символикой. Другие участники объединения уже заявили о желании попасть на торговую площадку.