Местные мастера вышли в свет: в Хабаровске открыли площадку, которая изменит судьбу бизнеса

В Хабаровске открыли первую торговую точку с товарами бренда "Сделано в Хабаровском крае". Магазин работает в одном из торговых центров города. Площадка стала итогом сотрудничества местных дизайнеров и региональных властей. Правительство края помогло производителям договориться о месте в ТЦ.
Сейчас в сегменте одежды и аксессуаров представлены 25 компаний. Всего же под зонтичным брендом объединили 187 производителей. Чтобы бизнес мог развиваться, губернатор Дмитрий Демешин распорядился внедрить систему господдержки для участников проекта.
|Показатель
|Значение
|Общее число производителей в бренде
|187
|Производители одежды и аксессуаров в магазине
|25
В планах — расширить ассортимент. На полки добавят новые линейки товаров, включая вещи с региональной символикой. Другие участники объединения уже заявили о желании попасть на торговую площадку.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.