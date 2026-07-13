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Водители больше не проигнорируют переход: Благовещенск внедряет средства, которые заставят тормозить

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске стартовала модернизация дорожной инфраструктуры: на ключевых перекрестках города внедряют "говорящие" светофоры и световые секции для защиты пешеходов. Муниципальные службы сосредоточились на участках, где плотность людского потока и риск возникновения ДТП традиционно высоки. Ветер перемен с Амура приносит новые стандарты безопасности, которые постепенно меняют облик столицы Приамурья.

Проекционный пешеходный переход
Фото: commons.wikimedia.org by Дибцев Александр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Проекционный пешеходный переход

Голос улиц: зачем светофорам динамики

С сегодняшнего дня на пересечении улиц Ленина — Политехническая и Театральная — Амурская начинается монтаж речевых информаторов. В Благовещенске, где активный отдых и пешие прогулки становятся нормой, это решение поможет слабовидящим и увлеченным гаджетами горожанам. Механика проста: запрещающий сигнал сопровождается прерывистым звуком, а зеленый — четкой командой о начале или завершении перехода.

"Внедрение звукового сопровождения и световых акцентов на переходах — это не просто дань моде, а необходимость для снижения нагрузки на экстренные службы. Когда инфраструктура сама подсказывает правила игры, риск ошибок из-за человеческого фактора минимизируется", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Такой подход гармонирует с общим трендом на благоустройство населенных пунктов региона, превращая улицы из опасных зон в комфортную среду.

Бело-лунные стрелки против конфликтов на дороге

Вторую фазу работ начнут в среду. На четырех оживленных участках, включая пересечения Зейской с Шевченко и Комсомольской, появятся дополнительные секции со светящимся силуэтом человечка и стрелкой. Эти элементы — визуальный предохранитель для водителей "прулей" и леворульных авто, напоминающий: при повороте преимущество у тех, кто идет на двух ногах. Переход более ста светофоров в бесконфликтный режим работы уже снизил нервозность на дорогах.

Масштабное обновление дорожной сети в Приамурье уже позволило региону показать аномальные темпы строительства. Теперь акцент смещается с количества асфальта на интеллектуальное управление трафиком. В условиях, когда логистика из Хэйхэ и внутренний туризм постоянно увеличивают нагрузку на городские магистрали, такие меры становятся критически важными.

"Любое усложнение светофорного объекта должно быть экономически оправдано. В данном случае затраты на 16 дополнительных секций окупаются за счет снижения аварийности и сохранности транспортных средств, что критично для регионального бюджета", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Карта обновлений перекрестков

Тип оборудования Адреса установки
Голосовое оповещение Ленина — Политехническая, Театральная — Амурская
Секции "пешеход со стрелкой" Зейская — Шевченко, Ленина — 50 Лет Октября, Зейская — Комсомольская, Горького — Шимановского

Работы ведутся оперативно, чтобы успеть завершить монтаж до пика летних дождей. К слову, риск паводков на Амуре в этом сезоне заставляет дорожников работать в усиленном режиме, обеспечивая герметичность новых соединений электроники.

"Формирование комфортной городской среды невозможно без интеллектуальных транспортных систем. Благовещенск сегодня транслирует опыт на другие муниципалитеты области, создавая безопасные пешеходные маршруты там, где раньше был хаос", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужны бело-лунные секции, если есть основной сигнал?

Они информируют водителя, совершающего поворот, что одновременно с ним движение разрешено и пешеходам. Это исключает эффект неожиданности.

Будет ли звук светофора мешать жителям ближайших домов?

Речевые информаторы настраиваются таким образом, чтобы звук был слышен только в зоне перехода и не создавал избыточного шума в фанзах и многоэтажках.

Сколько всего новых элементов установят?

В рамках текущего этапа на шести перекрестках города смонтируют 16 дополнительных световых секций и системы голосового оповещения.

Как эти нововведения влияют на пробки?

Благодаря бесконфликтному режиму работы, который ввели на сотне объектов, потоки машин и людей разведены во времени, что уменьшает заторы при поворотах.

Город продолжает меняться, и исторические улицы Благовещенска обретают не только новый вид, но и современную "начинку". Безопасность на дорогах становится такой же визитной карточкой столицы региона, как и виды на соседний берег Китая.

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Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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