Тишина ночи закончилась взрывом: прилет БПЛА во Владимире заставил людей покинуть свои квартиры

Ночной прилет беспилотника во Владимире привел к повреждению многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших или погибших нет, в квартире, где выбило стекла, в момент происшествия никого не было.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

Из здания вывели 39 человек, включая восьмерых детей. Часть людей разместили в пункте временного пребывания, остальные переехали к родственникам. Сейчас экстренные службы ищут обломки БПЛА.

Власти региона не раскрывают точное время и место падения дрона. Однако жители западной части города рассказывают о громком взрыве в районе Энергетика. В сети распространяется запись с камеры наблюдения у подъезда в Юрьевце, но официально связь этого видео с инцидентом не подтверждена.

Показатель Данные Эвакуировано человек 39 (из них 8 детей) Случаи сбития БПЛА с начала года от 37 Статус режима опасности действует с 12 июля

Предыдущая атака украинских дронов на территорию области была зафиксирована 8 июля. Режим "беспилотная опасность", введенный в воскресенье, остается в силе.