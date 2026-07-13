Тишина ночи закончилась взрывом: прилет БПЛА во Владимире заставил людей покинуть свои квартиры

Ночной прилет беспилотника во Владимире привел к повреждению многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших или погибших нет, в квартире, где выбило стекла, в момент происшествия никого не было.
Из здания вывели 39 человек, включая восьмерых детей. Часть людей разместили в пункте временного пребывания, остальные переехали к родственникам. Сейчас экстренные службы ищут обломки БПЛА.
Власти региона не раскрывают точное время и место падения дрона. Однако жители западной части города рассказывают о громком взрыве в районе Энергетика. В сети распространяется запись с камеры наблюдения у подъезда в Юрьевце, но официально связь этого видео с инцидентом не подтверждена.
|Показатель
|Данные
|Эвакуировано человек
|39 (из них 8 детей)
|Случаи сбития БПЛА с начала года
|от 37
|Статус режима опасности
|действует с 12 июля
Предыдущая атака украинских дронов на территорию области была зафиксирована 8 июля. Режим "беспилотная опасность", введенный в воскресенье, остается в силе.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.