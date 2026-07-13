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Хирурги теперь увидят всё: новое оборудование в Камчатском крае изменило подход к операциям

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

В одну из операционных Камчатского края доставят хирургический микроскоп с системой высокого разрешения и моторизованным увеличением. Оборудование позволяет врачам работать с мельчайшими структурами тканей, сохраняя четкость изображения при изменении масштаба.

Хирург готовится к операции в операционной
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хирург готовится к операции в операционной

Техника обеспечивает десятикратное увеличение в окулярах. Максимальное рабочее расстояние составляет полметра, что дает хирургу пространство для использования длинных инструментов без риска задеть аппарат. Конструкция микроскопа адаптирована под ограниченное пространство операционных: ширина основания штатива не превышает 76 сантиметров. Балансировку оси настраивают в процессе операции, не снимая защитный чехол.

Для освещения используют ксеноновые лампы. Они обеспечивают естественную цветопередачу, что позволяет врачу точно определять цвет тканей на миллиметровом уровне. В системе предусмотрена резервная лампа на случай выхода из строя основной. Чтобы избежать перегрева тканей пациента, автоматика снижает интенсивность света при слишком близком расположении аппарата.

Параметр Характеристика
Увеличение окуляров от 10 крат
Рабочее расстояние до 50 см
Ширина штатива до 76 см

Аппарат мобилен, его можно перемещать между блоками. Поставщик обязуется предоставить всю документацию, включая сертификаты соответствия и регистрационное удостоверение Росздравнадзора, на русском языке. Гарантийный срок составляет минимум год; медицинский персонал пройдет обучение работе с устройством на месте.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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