Хирурги теперь увидят всё: новое оборудование в Камчатском крае изменило подход к операциям

В одну из операционных Камчатского края доставят хирургический микроскоп с системой высокого разрешения и моторизованным увеличением. Оборудование позволяет врачам работать с мельчайшими структурами тканей, сохраняя четкость изображения при изменении масштаба.
Техника обеспечивает десятикратное увеличение в окулярах. Максимальное рабочее расстояние составляет полметра, что дает хирургу пространство для использования длинных инструментов без риска задеть аппарат. Конструкция микроскопа адаптирована под ограниченное пространство операционных: ширина основания штатива не превышает 76 сантиметров. Балансировку оси настраивают в процессе операции, не снимая защитный чехол.
Для освещения используют ксеноновые лампы. Они обеспечивают естественную цветопередачу, что позволяет врачу точно определять цвет тканей на миллиметровом уровне. В системе предусмотрена резервная лампа на случай выхода из строя основной. Чтобы избежать перегрева тканей пациента, автоматика снижает интенсивность света при слишком близком расположении аппарата.
|Параметр
|Характеристика
|Увеличение окуляров
|от 10 крат
|Рабочее расстояние
|до 50 см
|Ширина штатива
|до 76 см
Аппарат мобилен, его можно перемещать между блоками. Поставщик обязуется предоставить всю документацию, включая сертификаты соответствия и регистрационное удостоверение Росздравнадзора, на русском языке. Гарантийный срок составляет минимум год; медицинский персонал пройдет обучение работе с устройством на месте.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.