Небо стало врагом: погодный коллапс в Оренбургской области оставил жителей без крыши над головой

Россию накрыл метеорологический шторм: мощные циклоны принесли в регионы не просто дожди, а ураганный ветер, вырывающий вековые деревья и срывающий кровли. Основной удар стихии приняла на себя Центральная Россия, Оренбуржье и северо-западные области, где порывы ветра превратили крыши домов в груды строительного мусора.
В минувшие выходные климатический механизм сбоил сразу в нескольких федеральных округах. В Подмосковье зафиксировали формирование смерча, который прошелся по жилому сектору, буквально "сбривая" кровельное покрытие с частных домов. Ярославская область столкнулась с ветром скоростью 18 метров в секунду — такой напор валит рекламные щиты и ветхие конструкции.
Санкт-Петербург и Ленобласть также оказались в эпицентре: ураганный ветер корчевал деревья. В Оренбургской области, в Новоорском районе, стихия повредила не только многоквартирные дома, но и коммерческие объекты. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальные службы, при этом данных о пострадавших среди населения не поступало.
"Мы наблюдаем резкое увеличение энергии в атмосфере, что приводит к возникновению локальных, но чрезвычайно мощных явлений, таких как подмосковные смерчи. Скорость ветра в 18-20 метров в секунду становится для центральных регионов новой нормой в летний период", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Основной проблемой городов стала парусность кровельных листов и хрупкость старого древесного фонда. МЧС настоятельно рекомендует владельцам транспорта избегать парковки под деревьями и рекламными щитами, так как именно они являются главными источниками опасности при шторме.
"Массовый срыв кровли в Оренбуржье и Подмосковье указывает на системные ошибки при креплении материалов и нарушение регламентов при благоустройстве придомовых зон. Если дерево упало на машину, а крышу сорвало при ветре до 25 метров в секунду — это повод для проверки качества обслуживания зданий", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Регион
|Характер стихии
|Московская область
|Смерч, локальный срыв кровли жилых домов.
|Ярославская область
|Шквалистый ветер до 18 м/с, угроза инфраструктуре.
|Оренбуржье
|Повреждение крыш магазинов и многоквартирных домов.
|Санкт-Петербург
|Массовый повал деревьев, ливни.
Водителям советуют воздержаться от поездок на дальние дистанции до полной стабилизации атмосферного давления и прекращения осадков. Для пешеходов главную угрозу представляют оголенные линии электропередач, которые могут быть повреждены падающими ветками. Любое ухудшение погоды требует повышенного внимания к состоянию балконных конструкций и внешних блоков кондиционеров.
Необходимо вызвать полицию для фиксации факта повреждения, сфотографировать место происшествия и обратиться в ТСЖ или управляющую компанию для получения акта о состоянии дерева.
Если дом застрахован, выплату производит страховая компания. В ином случае ответственность несет организация, отвечающая за содержание здания, если не будет доказан факт "непреодолимой силы" (форс-мажорный ветер).
В помещении это безопасно, но рекомендуется отключить электроприборы из сети. На открытой местности пользоваться телефоном нежелательно, так как это может создать дополнительные риски наведения тока при ударе молнии рядом.
Характерные признаки: резкое потемнение неба, часто с зеленоватым оттенком, сильный гул, похожий на шум поезда, и внезапное затишье перед резким ударом ветра.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.