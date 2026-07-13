Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смелый эксперимент в Индии: пересадили люксовый фасад на бюджетный каркас
Уксус и соль изменили молодую свеклу: сладкий салат дошел до нужной упругости без варки
Бензиновая паника стала золотой жилой: мошенники придумали новые ловушки для водителей
Тишина ночи закончилась взрывом: прилет БПЛА во Владимире заставил людей покинуть свои квартиры
Маленькие сердца — большие проблемы: 7 пород кошек, которые требуют от хозяина удвоенного внимания
Главная подстраховка США дала сбой: нефтяной рынок оказался перед новой волной давления
Тело объявило забастовку: привычные ограничения в еде замедлят обмен веществ
Хирурги теперь увидят всё: новое оборудование в Камчатском крае изменило подход к операциям
Вирус вышел из лесов: врачи назвали регионы России, где клещ может оставить человека инвалидом

Небо стало врагом: погодный коллапс в Оренбургской области оставил жителей без крыши над головой

Россия » Поволжье » Оренбург

Россию накрыл метеорологический шторм: мощные циклоны принесли в регионы не просто дожди, а ураганный ветер, вырывающий вековые деревья и срывающий кровли. Основной удар стихии приняла на себя Центральная Россия, Оренбуржье и северо-западные области, где порывы ветра превратили крыши домов в груды строительного мусора.

Упавшее на машину дерево
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упавшее на машину дерево

География разрушений: от Подмосковья до Оренбуржья

В минувшие выходные климатический механизм сбоил сразу в нескольких федеральных округах. В Подмосковье зафиксировали формирование смерча, который прошелся по жилому сектору, буквально "сбривая" кровельное покрытие с частных домов. Ярославская область столкнулась с ветром скоростью 18 метров в секунду — такой напор валит рекламные щиты и ветхие конструкции.

Санкт-Петербург и Ленобласть также оказались в эпицентре: ураганный ветер корчевал деревья. В Оренбургской области, в Новоорском районе, стихия повредила не только многоквартирные дома, но и коммерческие объекты. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальные службы, при этом данных о пострадавших среди населения не поступало.

"Мы наблюдаем резкое увеличение энергии в атмосфере, что приводит к возникновению локальных, но чрезвычайно мощных явлений, таких как подмосковные смерчи. Скорость ветра в 18-20 метров в секунду становится для центральных регионов новой нормой в летний период", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ущерб и безопасность инфраструктуры

Основной проблемой городов стала парусность кровельных листов и хрупкость старого древесного фонда. МЧС настоятельно рекомендует владельцам транспорта избегать парковки под деревьями и рекламными щитами, так как именно они являются главными источниками опасности при шторме.

"Массовый срыв кровли в Оренбуржье и Подмосковье указывает на системные ошибки при креплении материалов и нарушение регламентов при благоустройстве придомовых зон. Если дерево упало на машину, а крышу сорвало при ветре до 25 метров в секунду — это повод для проверки качества обслуживания зданий", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Сводка погодных аномалий по регионам

Регион Характер стихии
Московская область Смерч, локальный срыв кровли жилых домов.
Ярославская область Шквалистый ветер до 18 м/с, угроза инфраструктуре.
Оренбуржье Повреждение крыш магазинов и многоквартирных домов.
Санкт-Петербург Массовый повал деревьев, ливни.

Водителям советуют воздержаться от поездок на дальние дистанции до полной стабилизации атмосферного давления и прекращения осадков. Для пешеходов главную угрозу представляют оголенные линии электропередач, которые могут быть повреждены падающими ветками. Любое ухудшение погоды требует повышенного внимания к состоянию балконных конструкций и внешних блоков кондиционеров.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться, если дерево упало на автомобиль?

Необходимо вызвать полицию для фиксации факта повреждения, сфотографировать место происшествия и обратиться в ТСЖ или управляющую компанию для получения акта о состоянии дерева.

Кто возместит ущерб, если ветром сорвало крышу дома?

Если дом застрахован, выплату производит страховая компания. В ином случае ответственность несет организация, отвечающая за содержание здания, если не будет доказан факт "непреодолимой силы" (форс-мажорный ветер).

Безопасно ли пользоваться гаджетами во время грозы?

В помещении это безопасно, но рекомендуется отключить электроприборы из сети. На открытой местности пользоваться телефоном нежелательно, так как это может создать дополнительные риски наведения тока при ударе молнии рядом.

Как понять, что надвигается смерч?

Характерные признаки: резкое потемнение неба, часто с зеленоватым оттенком, сильный гул, похожий на шум поезда, и внезапное затишье перед резким ударом ветра.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
 
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Нефть
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Мир. Новости мира
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Последние материалы
Уксус и соль изменили молодую свеклу: сладкий салат дошел до нужной упругости без варки
Бензиновая паника стала золотой жилой: мошенники придумали новые ловушки для водителей
Тишина ночи закончилась взрывом: прилет БПЛА во Владимире заставил людей покинуть свои квартиры
Маленькие сердца — большие проблемы: 7 пород кошек, которые требуют от хозяина удвоенного внимания
Главная подстраховка США дала сбой: нефтяной рынок оказался перед новой волной давления
Тело объявило забастовку: привычные ограничения в еде замедлят обмен веществ
Хирурги теперь увидят всё: новое оборудование в Камчатском крае изменило подход к операциям
Небо стало врагом: погодный коллапс в Оренбургской области оставил жителей без крыши над головой
Вирус вышел из лесов: врачи назвали регионы России, где клещ может оставить человека инвалидом
Рыбаки Сахалина в шоке от условий: жесткие рамки определили финал сезона ловли горбуши
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.