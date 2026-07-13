Рыбаки Сахалина в шоке от условий: жесткие рамки определили финал сезона ловли горбуши

Жители Поронайского района получили официальное разрешение на добычу горбуши. С 16 июля по 15 августа в муниципальном округе стартовал сезон любительской рыбалки. Сахалинцам выделили конкретный коридор: ловить рыбу можно в акватории от 1 км до 2 км южнее устья реки Поронай.
Рыбалка жестко регламентирована. Одному человеку разрешено забирать не более 5 экземпляров горбуши в сутки. Нарушение этой нормы превращает рыболова-любителя в браконьера. В качестве орудий добычи разрешены удебные снасти и ставные сети. Однако для сеточников действуют особые технические фильтры: длина полотна не должна превышать 30 метров, высота стенки — 3 метра, а шаг ячеи — минимум 45 мм.
"Массовый выход горбуши к устьям рек всегда провоцирует азарт, но любителям важно помнить о дистанции. Сеть должна стоять не далее 30 метров от берега, а между соседними снастями необходимо выдерживать зазор в 100 метров. Это не просто бюрократия, а механизм сохранения прохода рыбы к нерестилищам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Любая сеть в руках частника обязана стоять на государственном учете. Без поштучной маркировки снасть считается незаконной со всеми вытекающими административными последствиями. Реестр ведет Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства.
Чтобы не попасть под санкции, заявление на регистрацию подают в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Емельянова, 43А. Также ведомство принимает документы дистанционно через электронную почту office@sktufar.ru. Полные инструкции по оформлению бирок и регистрационных номеров опубликованы на сайте СКТУ в разделе для любителей. Местные власти призывают соблюдать правила, чтобы не испортить отдых штрафами.
"Контроль за сетными орудиями — это база административного порядка на воде. Для физических лиц сейчас упрощена процедура постановки на учет, но игнорирование маркировки моментально переводит орудие лова в разряд конфиската. Любые споры с инспекторами при отсутствии регистрации сети заведомо проигрышны", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
|Параметр
|Требование
|Лимит вылова
|5 горбуш на человека в сутки
|Количество сетей
|1 штука на одного рыбака
|Дистанция от берега
|До 30 метров
|Разрыв между сетями
|Минимум 100 метров
Нет, поштучная маркировка и регистрация требуются только для сетных орудий лова. Удебные снасти используются свободно в рамках установленных норм вылова.
Строго на выделенном участке акватории: от 1 км до 2 км к югу от устья реки Поронай. В других местах вылов может быть запрещен.
Сетные орудия регистрируются на конкретного гражданина. Использование чужой сети без владельца может быть расценено как нарушение правил рыболовства.
Лишнюю рыбу необходимо отпустить в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями, иначе придется платить ущерб за каждый экземпляр сверх нормы.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.