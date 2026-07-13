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Рыбаки Сахалина в шоке от условий: жесткие рамки определили финал сезона ловли горбуши

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Жители Поронайского района получили официальное разрешение на добычу горбуши. С 16 июля по 15 августа в муниципальном округе стартовал сезон любительской рыбалки. Сахалинцам выделили конкретный коридор: ловить рыбу можно в акватории от 1 км до 2 км южнее устья реки Поронай.

Pink Salmon (3)editresize (16273595915)
Фото: commons.wikimedia.org by Bering Land Bridge National Preserve, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Pink Salmon (3)editresize (16273595915)

Рыбалка жестко регламентирована. Одному человеку разрешено забирать не более 5 экземпляров горбуши в сутки. Нарушение этой нормы превращает рыболова-любителя в браконьера. В качестве орудий добычи разрешены удебные снасти и ставные сети. Однако для сеточников действуют особые технические фильтры: длина полотна не должна превышать 30 метров, высота стенки — 3 метра, а шаг ячеи — минимум 45 мм.

"Массовый выход горбуши к устьям рек всегда провоцирует азарт, но любителям важно помнить о дистанции. Сеть должна стоять не далее 30 метров от берега, а между соседними снастями необходимо выдерживать зазор в 100 метров. Это не просто бюрократия, а механизм сохранения прохода рыбы к нерестилищам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Учет и маркировка: как легализовать сеть

Любая сеть в руках частника обязана стоять на государственном учете. Без поштучной маркировки снасть считается незаконной со всеми вытекающими административными последствиями. Реестр ведет Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства.

Чтобы не попасть под санкции, заявление на регистрацию подают в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Емельянова, 43А. Также ведомство принимает документы дистанционно через электронную почту office@sktufar.ru. Полные инструкции по оформлению бирок и регистрационных номеров опубликованы на сайте СКТУ в разделе для любителей. Местные власти призывают соблюдать правила, чтобы не испортить отдых штрафами.

"Контроль за сетными орудиями — это база административного порядка на воде. Для физических лиц сейчас упрощена процедура постановки на учет, но игнорирование маркировки моментально переводит орудие лова в разряд конфиската. Любые споры с инспекторами при отсутствии регистрации сети заведомо проигрышны", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Требование
Лимит вылова 5 горбуш на человека в сутки
Количество сетей 1 штука на одного рыбака
Дистанция от берега До 30 метров
Разрыв между сетями Минимум 100 метров

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли маркировка для обычной удочки?

Нет, поштучная маркировка и регистрация требуются только для сетных орудий лова. Удебные снасти используются свободно в рамках установленных норм вылова.

Где именно разрешено ловить горбушу?

Строго на выделенном участке акватории: от 1 км до 2 км к югу от устья реки Поронай. В других местах вылов может быть запрещен.

Можно ли передать свою сеть другу?

Сетные орудия регистрируются на конкретного гражданина. Использование чужой сети без владельца может быть расценено как нарушение правил рыболовства.

Что делать, если поймал больше 5 рыб?

Лишнюю рыбу необходимо отпустить в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями, иначе придется платить ущерб за каждый экземпляр сверх нормы.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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