Топливный вопрос встал ребром: в Магаданской области ввели правила, которые заставят считать литры

В Магаданской области ограничили суточный объем заправки моторным топливом для транспорта. Новые нормы действуют до 30 сентября 2026 года.

Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Топливо

Правила заправки "до полного бака" различаются в зависимости от типа топлива и территории региона. В Магадане водителям дизельных машин могут отпустить до 500 литров в сутки, в то время как в остальных районах области этот лимит сокращен вдвое — до 250 литров. Для автомобилей на бензине (АИ-92 и АИ-95) установлен единый потолок в 100 литров в сутки на одну машину.

Тип топлива / Территория Лимит в сутки на единицу транспорта Бензин (АИ-92, АИ-95) до 100 литров Дизельное топливо (г. Магадан) до 500 литров Дизельное топливо (регион) до 250 литров

Ограничения не касаются служб жизнеобеспечения. Безлимитный доступ к топливу сохраняется для МЧС, полиции, медиков, пожарных и аварийных бригад. Также нормы не действуют для общественного транспорта и работников ЖКХ.

Ранее губернатор Сергей Носов потребовал сократить расходы на горючее в государственных учреждениях и министерствах на треть. Приоритет в распределении ресурсов отдан нуждам населения.

Экспертная проверка:

региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов