Топливный вопрос встал ребром: в Магаданской области ввели правила, которые заставят считать литры

В Магаданской области ограничили суточный объем заправки моторным топливом для транспорта. Новые нормы действуют до 30 сентября 2026 года.
Правила заправки "до полного бака" различаются в зависимости от типа топлива и территории региона. В Магадане водителям дизельных машин могут отпустить до 500 литров в сутки, в то время как в остальных районах области этот лимит сокращен вдвое — до 250 литров. Для автомобилей на бензине (АИ-92 и АИ-95) установлен единый потолок в 100 литров в сутки на одну машину.
|Тип топлива / Территория
|Лимит в сутки на единицу транспорта
|Бензин (АИ-92, АИ-95)
|до 100 литров
|Дизельное топливо (г. Магадан)
|до 500 литров
|Дизельное топливо (регион)
|до 250 литров
Ограничения не касаются служб жизнеобеспечения. Безлимитный доступ к топливу сохраняется для МЧС, полиции, медиков, пожарных и аварийных бригад. Также нормы не действуют для общественного транспорта и работников ЖКХ.
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