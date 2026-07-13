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Топливный вопрос встал ребром: в Магаданской области ввели правила, которые заставят считать литры

Россия » Дальний Восток » Магадан

В Магаданской области ограничили суточный объем заправки моторным топливом для транспорта. Новые нормы действуют до 30 сентября 2026 года.

Топливо
Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Топливо

Правила заправки "до полного бака" различаются в зависимости от типа топлива и территории региона. В Магадане водителям дизельных машин могут отпустить до 500 литров в сутки, в то время как в остальных районах области этот лимит сокращен вдвое — до 250 литров. Для автомобилей на бензине (АИ-92 и АИ-95) установлен единый потолок в 100 литров в сутки на одну машину.

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Тип топлива / Территория Лимит в сутки на единицу транспорта
Бензин (АИ-92, АИ-95) до 100 литров
Дизельное топливо (г. Магадан) до 500 литров
Дизельное топливо (регион) до 250 литров

Ограничения не касаются служб жизнеобеспечения. Безлимитный доступ к топливу сохраняется для МЧС, полиции, медиков, пожарных и аварийных бригад. Также нормы не действуют для общественного транспорта и работников ЖКХ.

Ранее губернатор Сергей Носов потребовал сократить расходы на горючее в государственных учреждениях и министерствах на треть. Приоритет в распределении ресурсов отдан нуждам населения.

Экспертная проверка:
региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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