Японские внедорожники сменили владельцев: судебные приставы Амурской области передали авто в Минобороны

Судебные приставы Амурской области очистили стоянки конфиската, отправив две иномарки в распоряжение Министерства обороны. Машины, изъятые у правонарушителей, теперь послужат бойцам в зоне спецоперации. В этот раз парк военных ведомств пополнили кроссовер Toyota Harrier и внедорожник Toyota Land Cruiser.
Техника попала в руки государства не за долги, а за тяжкие проступки бывших владельцев. Toyota Harrier была орудием в наркопреступлении — на ней перевозили запрещенные вещества. Владелец Land Cruiser лишился статусного внедорожника после серии конфликтов: суд признал его виновным в хулиганстве с оружием и нанесении телесных повреждений. Вместо штрафстоянки машины выбрали маршрут на передовую.
"Передача транспортных средств, конфискованных за уголовные преступления, стала отлаженным механизмом. Это не просто изъятие имущества, а прямая логистическая поддержка. Техника с высокой проходимостью крайне востребована для подвоза провизии и эвакуации", — разъяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Региональное управление ФССП превратилось в регулярного поставщика спецтехники. С начала года ведомство передало военным 18 единиц имущества. Большую часть этого списка составляет колесная техника — автомобили и мотоциклы, которые проходят тщательную проверку перед сменой собственника.
|Тип имущества
|Количество (ед.)
|Общее число переданных объектов
|18
|Автомототранспортные средства
|15
|Прочее имущество
|3
Процесс изъятия жестко регламентирован. Имущество переходит в собственность государства только после вступления приговора в законную силу. Часто такая мера применяется в отношении водителей-рецидивистов или лиц, использовавших транспорт для совершения тяжких деяний. Передача в Минобороны исключает возможность выкупа автомобиля прежним владельцем через торги.
"Законодательство позволяет оперативно менять статус конфиската. Если раньше такие лоты годами гнили на стоянках, ожидая реализации, то сейчас административные барьеры сняты для нужд безопасности. Это минимизирует расходы бюджета на хранение бесполезного актива", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Подобная практика становится нормой по всей стране. Нередко под изъятие попадают не только легковые авто, но и тяжелая техника, которую конфискуют у нарушителей в сельских районах. Государство фактически перераспределяет ресурсы нарушителей закона в пользу тех, кто его защищает.
Нет, только тот, что прошел технический аудит и признан пригодным для эксплуатации в полевых условиях.
Если суд постановил конфисковать имущество как орудие преступления, возврат через денежную компенсацию невозможен.
Организацию логистики берут на себя профильные подразделения Минобороны при содействии службы судебных приставов.
Обычно на нужды операции передается конфискат по уголовным делам. Имущество должников чаще выставляется на открытые торги для погашения задолженности.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.