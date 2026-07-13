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Наследие пушечных мастеров: события в Башкортостане изменили статус заводских руин

Россия » Поволжье » Уфа

Башкортостан развивает туристический кластер на базе двух старейших медеплавильных заводов — Воскресенского и Верхоторского. Промышленные объекты XVIII века, разделенные одиннадцатью километрами, превращают в центры притяжения туристов. В июле 2026 года здесь прошел первый фестиваль горнозаводской цивилизации "Медь", который объединил два села в единую праздничную площадку.

Воскресенский медеплавильный завод - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Pesotsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Воскресенский медеплавильный завод - panoramio

Воскресенский завод: от монет до ЮНЕСКО

Завод начал работу 16 ноября 1745 года и функционировал до 1895 года. В период расцвета предприятие располагало семью плавильными печами, тремя горнами и двумя расковочными молотами. Всего за 150 лет здесь выплавили около 28 тысяч тонн чистой меди.

Продукция завода имела стратегическое значение: из местной меди чеканили монеты, отливали пушки и изготавливали пуговицы для мундиров екатерининской эпохи. Сегодня стены завода признаны памятником архитектуры федерального значения. В 2023 году объект включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Инфраструктура вокруг завода активно развивается. В 2022 году здесь открыли общественное пространство "Арт-центр "Воскресенский завод"". Также в селе работают картинная галерея в доме хирурга Эргарда Корлейса и храм Воскресения Словущего (1768 г.), где, по преданию, молился Емельян Пугачев.

Верхотор: инженерное чудо и гранты на благоустройство

Верхоторский завод был запущен спустя 12 лет после Воскресенского купцами Иваном Твердышевым и Иваном Мясниковым. К 1772 году штат предприятия превысил 1,5 тысячи рабочих, а общий объем выплавленной меди составил около 1,6 миллиона пудов. Завод работал до 1913 года.

Главной технической ценностью села остается плотина XVIII века, которая до сих пор удерживает воду, и кирпичный мост 1855 года, сохранивший свою функциональность. В 2023 году проект благоустройства "Верхотор — театр времен" победил во всероссийском конкурсе, получив грант в размере 65,8 млн рублей.

Объект Особенности и достижения
Воскресенский завод Предварительный список ЮНЕСКО; выплавка 28 тыс. тонн меди; Арт-центр
Верхоторский завод Грант 65,8 млн руб. на благоустройство; действующая плотина XVIII века

Фестиваль "Медь": как индустриальный отход стал искусством

Фестиваль "Медь" стал первой попыткой объединить два поселения в общую культурную зону. Первый день мероприятия посетили более 5 тысяч человек из Башкирии, Оренбурга и Екатеринбурга.

Программа совместила историческую реконструкцию и современный арт. В Воскресенском прошла выставка "Медь-Арт-2026", где 18 художников создали полотна по мотивам горнозаводской жизни. Выручка от продажи 20 картин направлена на восстановление храма Воскресения Словущего. В Верхоторе организовали ремесленный театр, кузнечные мастер-классы и турнир по лаун-теннису.

Особым элементом стала мозаика из медного шлака — исторического отхода производства Верхоторского завода. Художник Луиза Байгузина и куратор Артур Рахметов создали объект, в который могли вложить частицы руды все желающие. Работа осталась в парке "Театр времен".

"Стены медеплавильных заводов в разных районах Башкортостана — богатое наследие горнозаводской цивилизации. Сегодня это важные памятники истории, которые мы просто обязаны сохранить. Мы многое делаем, чтобы превратить их в точки притяжения для жителей и гостей нашего региона", — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Перспективы развития индустриального туризма

Интеграция заводов в туристические маршруты "Золотое кольцо Башкортостана" и глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО (геопарк "Торатау" с 2025 года) меняет экономику сел. Развитие инфраструктуры — ремонт дорог между населенными пунктами и создание визит-центров — позволяет превратить заброшенные промзоны в полноценные музеи под открытым небом.

По итогам фестиваля "Медь" принято решение сделать мероприятие ежегодным. Следующим этапом развития промышленного туризма в республике может стать работа в селе Тирлянский Белорецкого района, где располагался один из самых технически оснащенных листопрокатных заводов Урала.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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