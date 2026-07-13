Водители больше не молчат: разрыв в стоимости бензина привел к жестким мерам в Забайкалье

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Забайкальскому краю начало проверку двух компаний-заправщиков. Поводом стали более 40 жалоб жителей региона на необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Ситуацию контролирует оперативный штаб под председательством губернатора Александра Осипова. Ведомство проверяет экономическую обоснованность стоимости топлива, так как зафиксированы случаи, когда частные АЗС закупают горючее по рыночной цене, но продают его в два-три раза дороже.

Разрыв в стоимости топлива

Основным триггером для проверки стал резкий контраст цен внутри региона и по сравнению с соседними субъектами. Наиболее заметный скачок зафиксировали в Песчанке: литр АИ-95 там продавали по 185 рублей, а АИ-92 — по 165 рублей.

Для сравнения: в Бурятии средняя стоимость литра 95-го бензина составила 70–71 рубль. В Забайкалье же водители сталкиваются не только с ценовым давлением, но и с многочасовыми очередями на заправках — ожидание топлива может занимать от 3 до 5 часов.

Локация / Тип топлива Цена за литр (руб.) Песчанка (АИ-95) 185 Песчанка (АИ-92) 165 Бурятия (АИ-95, средняя) 70–71

Позиция владельцев АЗС

Представители сети АЗС связывают стоимость топлива с высокими затратами на закупку. По их данным, тонна бензина сейчас обходится в 210 тысяч рублей.

"В приоритете сейчас насытить рынок топливом и доставить его до конечного потребителя. Да, приходится соглашаться на такие цены, при этом в конечной цене нет нашей надбавки", — отметили представители АЗС.

Однако такие аргументы вызывают вопросы у контролеров. При схожих логистических условиях разные заправки в одном регионе предлагают топливо по разным ценам: от 87–88 рублей до 185 рублей за литр.

Последствия проверок

Названия компаний, попавших под прицел УФАС, пока не разглашаются. В ведомстве предупредили, что спекулянтам, наживающимся на дефиците и логистических проблемах, грозят крупные штрафы.

Для жителей удаленных районов и водителей грузового транспорта ситуация остается критической. Разрыв между закупочной ценой и стоимостью на стеле АЗС указывает на наличие посреднических накруток, которые ложатся нагрузкой на конечного потребителя.