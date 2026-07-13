Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф об инвазивных пришельцах рухнул: в Колорадо вскрылась древняя правда о жизни лосей
Эмоциональный лед вместо чувств: скрытые сигналы организма предопределили развитие болезни
Наследие пушечных мастеров: события в Башкортостане изменили статус заводских руин
Слишком идеальный напарник: Том Холланд заставил Энн Хэтэуэй задуматься о своих детях
Раскаленный воздух убивает тысячи: пекло в Европе привело к катастрофическим последствиям
Серый импорт одежды попал под цифровой удар: новая система вскроет скрытые схемы на миллиарды
Ваш личный чек-лист здоровья: 8 ежегодных проверок, которые спасают жизни женщин
Гигант Маска ожил: 33 двигателя Starship заговорили одновременно — до полета к Марсу остался последний шаг
Деревня станет новым центром силы: в школах Амурской области создали базу для карьерного прыжка

Водители больше не молчат: разрыв в стоимости бензина привел к жестким мерам в Забайкалье

Россия » Сибирь » Чита

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Забайкальскому краю начало проверку двух компаний-заправщиков. Поводом стали более 40 жалоб жителей региона на необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Ситуацию контролирует оперативный штаб под председательством губернатора Александра Осипова. Ведомство проверяет экономическую обоснованность стоимости топлива, так как зафиксированы случаи, когда частные АЗС закупают горючее по рыночной цене, но продают его в два-три раза дороже.

Разрыв в стоимости топлива

Основным триггером для проверки стал резкий контраст цен внутри региона и по сравнению с соседними субъектами. Наиболее заметный скачок зафиксировали в Песчанке: литр АИ-95 там продавали по 185 рублей, а АИ-92 — по 165 рублей.

Для сравнения: в Бурятии средняя стоимость литра 95-го бензина составила 70–71 рубль. В Забайкалье же водители сталкиваются не только с ценовым давлением, но и с многочасовыми очередями на заправках — ожидание топлива может занимать от 3 до 5 часов.

Локация / Тип топлива Цена за литр (руб.)
Песчанка (АИ-95) 185
Песчанка (АИ-92) 165
Бурятия (АИ-95, средняя) 70–71

Позиция владельцев АЗС

Представители сети АЗС связывают стоимость топлива с высокими затратами на закупку. По их данным, тонна бензина сейчас обходится в 210 тысяч рублей.

"В приоритете сейчас насытить рынок топливом и доставить его до конечного потребителя. Да, приходится соглашаться на такие цены, при этом в конечной цене нет нашей надбавки", — отметили представители АЗС.

Однако такие аргументы вызывают вопросы у контролеров. При схожих логистических условиях разные заправки в одном регионе предлагают топливо по разным ценам: от 87–88 рублей до 185 рублей за литр.

Последствия проверок

Названия компаний, попавших под прицел УФАС, пока не разглашаются. В ведомстве предупредили, что спекулянтам, наживающимся на дефиците и логистических проблемах, грозят крупные штрафы.

Для жителей удаленных районов и водителей грузового транспорта ситуация остается критической. Разрыв между закупочной ценой и стоимостью на стеле АЗС указывает на наличие посреднических накруток, которые ложатся нагрузкой на конечного потребителя.

 

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сырье
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Последние материалы
Феномен "собаки одного хозяина": в чем секрет невероятной верности некоторых пород
Это был знак свыше от Бога: Любовь Толкалина раскрыла причину отказа от рождения второго ребёнка
Эмоции через край в горах: обычное фото у водопада в Абхазии привело к угрозам расправы
Авария не застанет врасплох: в Индии дроны выявляют скрытые трещины в городских зданиях
Ваш организм как обед: шокирующая правда о том, что овод делает под вашей кожей
Участница Spice Girls не сдержалась в адрес Виктории Бекхэм: одна грубая фраза, которая чуть не стоила ей места в группе
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Три компонента — и дерево как новое: рецепт идеальной пропитки своими руками
Анна Невская ответила критикам, осудившим её материнство в 49 лет: почему актриса не боится рожать ещё
Миллиарды долларов испарились без следа: разрыв с Россией обернулся финансовой катастрофой в ФРГ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.