Деревня станет новым центром силы: в школах Амурской области создали базу для карьерного прыжка

В сельских школах Амурской области строят трактородромы. Девятиклассники смогут бесплатно получить права тракториста-машиниста категорий B, C и E, не покидая родных поселков.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Обширное поле с скошенной травой

Сейчас такое обучение организовали в Октябринском, Ромненском, Архаринском и Зейском округах. Проект запустили власти совместно с бизнесом, чтобы школьники определились с профессией до выпуска и остались работать в селах.

Потребность в кадрах в Приамурье остается острой: аграрному сектору не хватает более 400 специалистов. Больше всего дефицит ощущается именно по трактористам-машинистам. Чтобы закрыть эти дыры, регион объединяет усилия вузов и колледжей с работодателями. В процесс включили ДальГАУ, аграрный и казачий колледжи.

Показатель Значение Дефицит специалистов АПК более 400 человек Доступные категории прав B, C, E Округа с обучением в школах Октябринский, Ромненский, Архаринский, Зейский

Предприятия теперь не просто ждут выпускников, а сами помогают писать учебные программы и берут студентов на практику под надзор наставников. Это упрощает переход из класса в поле: растет число договоров о целевом обучении.

"Наша общая задача — создать условия для того, чтобы молодежь оставалась жить и работать в регионе, а амурские предприятия не испытывали проблем с подбором квалифицированных кадров. Особенно важно включение бизнеса в разработку образовательных программ, создание условий для того, чтобы будущие специалисты могли получать практический опыт работы на современном предприятии еще во время учебы", — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Почему это важно для региона

Для Амурской области, где сельское хозяйство привязано к огромным площадям и специфической логистике, отсутствие водителей спецтехники становится тормозом развития. Обучение прямо в школах снимает проблему транспортной доступности: подростку не нужно ехать в город или областной центр, чтобы освоить базу.

Прагматичный подход бизнеса к образованию позволяет сократить период адаптации нового сотрудника. Вместо того чтобы переучивать выпускника колледжа под конкретные машины хозяйства, работодатель получает специалиста, который уже знаком с техникой и ритмом работы конкретного района.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов