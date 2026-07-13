Красный диплом станет капиталом: Камчатка создала мощный финансовый стимул для возвращения кадров

Студенты-целевики Камчатки, окончившие вузы с отличием, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.
Деньги выделят из бюджета края. Эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто успешно завершил обучение по целевому направлению и теперь должен вернуться в регион для работы.
"Выплата направлена на поддержку молодежи, которая вкладывает свои усилия в получение высшего образования", — подчеркнул Владимир Солодов.
Для Камчатки вопрос удержания молодых кадров стоит остро. Целевое обучение позволяет государству закрыть дефицит специалистов в конкретных отраслях, а студентам — получить гарантии трудоустройства и социальную поддержку. Денежный бонус для отличников должен повысить качество подготовки кадров, которые приедут развивать экономику полуострова.
Ранее в крае уже запускали программы поддержки для выпускников, выбравших путь в медицине и педагогике. Теперь список льгот расширяется за счет поощрения высокой успеваемости.
|Параметр
|Условие
|Размер выплаты
|100 000 рублей
|Кто получает
|Отличники-целевики
|Источник средств
|Бюджет Камчатского края
Это договор между студентом и государством: вуз и регион оплачивают учебу и платят стипендию, а выпускник обязуется отработать несколько лет в организации, которая его направила.
Выплату получат студенты, которые имели целевой договор и закончили обучение с отличием (красный диплом).
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