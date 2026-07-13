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Красный диплом станет капиталом: Камчатка создала мощный финансовый стимул для возвращения кадров

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Студенты-целевики Камчатки, окончившие вузы с отличием, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов.

Студент рисует химическую схему на классной доске в лаборатории
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Студент рисует химическую схему на классной доске в лаборатории

Деньги выделят из бюджета края. Эта мера станет дополнительным стимулом для тех, кто успешно завершил обучение по целевому направлению и теперь должен вернуться в регион для работы.

"Выплата направлена на поддержку молодежи, которая вкладывает свои усилия в получение высшего образования", — подчеркнул Владимир Солодов.

Для Камчатки вопрос удержания молодых кадров стоит остро. Целевое обучение позволяет государству закрыть дефицит специалистов в конкретных отраслях, а студентам — получить гарантии трудоустройства и социальную поддержку. Денежный бонус для отличников должен повысить качество подготовки кадров, которые приедут развивать экономику полуострова.

Ранее в крае уже запускали программы поддержки для выпускников, выбравших путь в медицине и педагогике. Теперь список льгот расширяется за счет поощрения высокой успеваемости.

Параметр Условие
Размер выплаты 100 000 рублей
Кто получает Отличники-целевики
Источник средств Бюджет Камчатского края

Ответы на популярные вопросы

Что такое целевое обучение?

Это договор между студентом и государством: вуз и регион оплачивают учебу и платят стипендию, а выпускник обязуется отработать несколько лет в организации, которая его направила.

Кому именно полагаются деньги?

Выплату получат студенты, которые имели целевой договор и закончили обучение с отличием (красный диплом).

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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