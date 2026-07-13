Рынок жилья стал сговорчивее: финансовый барьер для жителей Владивостока заметно снизился

Жители Владивостока стали быстрее преодолевать первый барьер на пути к собственной недвижимости. Исследование аналитиков "Циан" показало: теперь для сбора средств на первоначальный взнос по ипотеке горожанину в среднем требуется 13 полных зарплат. Ситуация заметно оздоровилась по сравнению с 2022 годом, когда на те же цели уходило 18 ежемесячных чеков.

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По темпам сокращения дистанции до заветных квадратных метров столица Приморья вырвалась в число российских лидеров. Впереди оказались только курортный Сочи, Казань, Краснодар и Калининград. Для сравнения, соседям в Хабаровске нужно отложить 12 зарплат, хотя два года назад им требовалось 15.

Зарплаты обогнали ценники

В основу расчетов аналитики лег стандартный сценарий: покупка "однушки" на вторичном рынке с первым взносом 20%. Математика проста: доходы населения в последние четыре года двигались по траектории роста активнее, чем стоимость жилья. В то время как цены на квартиры прибавили 32%, средние зарплаты подскочили на 56%.

"Сокращение срока накопления — это позитивный сигнал для регионального бюджета, свидетельствующий о росте реальных доходов, которые наконец начали догонять перегретый рынок недвижимости", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Правда, ликование преждевременно. Если смотреть на коротком плече, то за 2024 год динамика выровнялась: и кошельки, и ценники "потяжелели" примерно на 12-13%. Это значит, что темп накопления стабилизировался, но кардинального прорыва в этом сезоне не случилось. Кроме того, доступность входа на рынок не означает легкость обслуживания долга — высокие ставки по кредитам продолжают держать потенциальных новоселов в жестких рамках.

Рейтинг доступности по регионам

Несмотря на прогресс, Владивосток остается дорогим городом. В лидерах антирейтинга — Сочи, где на старт ипотеки нужно копить почти два с половиной года (29 зарплат), Москва (19) и Санкт-Петербург (20). Самый короткий путь к жилью зафиксирован в промышленных центрах — Новокузнецке и Кемерово.

Город Количество зарплат на взнос Сочи 29 Владивосток 13 Хабаровск 12 Кемерово 9-10

Мнение аналитиков

Сокращение срока накопления не стоит путать с реальной доступностью. Эксперты предупреждают, что вторичный рынок сейчас находится в состоянии ожидания из-за заградительных условий кредитования.

"Даже если вы быстрее накопили на первый взнос, ежемесячный платеж по нынешним ставкам может стать непосильной ношей. Важно оценивать общую стоимость заемных денег, а не только порог входа в сделку", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Специалисты фиксируют, что многие покупатели теперь выбирают стратегию выжидания, предпочитая арендовать жилье вместо кабальных условий покупки. Это смещает фокус внимания застройщиков и инвесторов.

Ответы на популярные вопросы

Сколько зарплат нужно на первый взнос во Владивостоке?

В среднем потребуется 13 городских зарплат для формирования взноса в 20% от стоимости квартиры.

Стало ли жилье доступнее за последние два года?

Срок накопления на взнос сократился с 18 до 13 месяцев, однако высокие кредитные ставки нивелируют этот эффект.

Какой город лидирует по сложности накопления?

Сложнее всего копить жителям Сочи — там требуется 29 средних зарплат.

Где в России проще всего купить квартиру?

Наиболее доступные условия накопления зафиксированы в Кемерово, Новокузнецке и Липецке (от 9 зарплат).

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