Городской водопровод не выдержал: происшествие в Южно-Сахалинске привело к массовому отключению воды

В северной части Южно-Сахалинска произошел крупный прорыв водопровода. Бригады "РВК-Сахалин" уже работают на месте, чтобы устранить повреждение. Из-за аварии жители десятков многоквартирных домов и частных домов останутся без холодной воды на сутки: с 10:00 15 июля до 10:00 16 июля.
|Категория
|Адреса без воды
|Многоквартирные дома
|ул. Украинская (1-45, 1а-17а, 17Б, 20, 22, 22а); ул. Карьерная (25-49, 40-80); пр. Мира (2в, 4, 6, 5 корп. 2, 3, 4); ул. В. Жириновского (1 корп. 1-5, 2 корп. 1-3, 3 корп. 1, 7 корп. 1-6, 17, 18)
|Частный сектор
|ул. Промышленная, Мичурина, Карьерная, Лазо
Для жителей засушливых участков "РВК-Сахалин" направит четыре автоцистерны. Машины выедут на маршруты с 18:00 15 июля.
Уточнить детали можно по телефонам диспетчерской службы: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.