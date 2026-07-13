Городской водопровод не выдержал: происшествие в Южно-Сахалинске привело к массовому отключению воды

В северной части Южно-Сахалинска произошел крупный прорыв водопровода. Бригады "РВК-Сахалин" уже работают на месте, чтобы устранить повреждение. Из-за аварии жители десятков многоквартирных домов и частных домов останутся без холодной воды на сутки: с 10:00 15 июля до 10:00 16 июля.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Категория Адреса без воды Многоквартирные дома ул. Украинская (1-45, 1а-17а, 17Б, 20, 22, 22а); ул. Карьерная (25-49, 40-80); пр. Мира (2в, 4, 6, 5 корп. 2, 3, 4); ул. В. Жириновского (1 корп. 1-5, 2 корп. 1-3, 3 корп. 1, 7 корп. 1-6, 17, 18) Частный сектор ул. Промышленная, Мичурина, Карьерная, Лазо

График подвоза воды

Для жителей засушливых участков "РВК-Сахалин" направит четыре автоцистерны. Машины выедут на маршруты с 18:00 15 июля.

Цистерна №1: ул. Украинская (1-3, 11, 15, 17а-17Б, 22а-22).

ул. Украинская (1-3, 11, 15, 17а-17Б, 22а-22). Цистерна №2: ул. В. Жириновского (1/3-¼, 7/5-7/4, 7/3-7/1, 3-3/1, 1/1, 2-2/1).

ул. В. Жириновского (1/3-¼, 7/5-7/4, 7/3-7/1, 3-3/1, 1/1, 2-2/1). Цистерна №3: ул. Карьерная (49, 37-39, 33-35, 31-29, 27-25).

ул. Карьерная (49, 37-39, 33-35, 31-29, 27-25). Цистерна №4: пр. Мира (5 корп. 2, 3, 4; 2в, 4-6), ул. Украинская (45) и частный сектор (Промышленная, Мичурина, Карьерная).

Уточнить детали можно по телефонам диспетчерской службы: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.