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Штрафы до восьмисот тысяч: Пермский край перевел строительный мусор под жесткий цифровой надзор

Россия » Поволжье » Пермь

С 1 сентября 2026 года в Пермском крае введут единый порядок обращения с отходами строительства и сноса. Соответствующий документ утвердило региональное Министерство природных ресурсов, энергетики и ЖКХ. Новые правила охватывают весь цикл: от момента образования мусора на стройплощадке до его утилизации или переработки.

строительный мусор
Фото: https://commons.wikimedia.org by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
строительный мусор

Регион стал третьим в России (после Московской и Ленинградской областей), который решил самостоятельно регулировать эту сферу. Возможность такая появилась после первого чтения в Госдуме законопроекта № 784334-8, который позволяет субъектам РФ учитывать местную специфику при работе со строительным мусором.

Кого коснутся ограничения

Правила затрагивают только "профессиональный контур": юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов или благоустройством территорий. Также требования распространяются на перевозчиков строительного мусора.

Под действие закона не попадают физические лица. Частные граждане, делающие ремонт в квартире или строящие дом, смогут вывозить мусор в прежнем режиме.

Речь идет об отходах, зафиксированных в Федеральном классификационном каталоге: бетон, кирпич, древесина, стекло, металл, кабели и гипсокартон.

Как будет работать контроль

Система базируется на обязательных разрешениях и цифровом мониторинге. Застройщик или лицо, сносящее объект, должен бесплатно получить разрешение на вывоз мусора в Минприроды края.

Параллельно регион разрабатывает информационную систему "Отходы строительства и сноса" (ОСиС). В будущем через этот сервис пользователи будут выбирать перевозчиков и переработчиков из официальных реестров.

Чтобы исключить сброс мусора в лесах или речных долинах, введут следующие меры:

  • Обязательное оснащение транспорта навигационным оборудованием для сверки маршрута с пунктом приемки.
  • Мониторинг перемещения мусоровозов через ГЛОНАСС в реальном времени.
  • Использование камер системы "Безопасный город".
  • Вывоз мусора исключительно на лицензированные полигоны.

Для бизнеса станет выгоднее сортировать отходы прямо на площадке. Хотя прямой запрет на вывоз смешанного мусора отсутствует, его утилизация обойдется дороже. Сортировка позволит использовать грунт или бой бетона для отсыпки временных дорог, что снизит затраты на материалы.

Штрафы за нарушения

Транспортировка отходов без разрешения станет административным правонарушением. Сейчас в крае согласуют новую статью профильного закона об административных правонарушениях.

Категория нарушителя Размер штрафа
Должностные лица и ИП от 40 000 до 50 000 рублей
Юридические лица от 500 000 до 800 000 рублей

Реакция бизнеса и экологов

Крупные застройщики оценивают изменения как организационные. По мнению представителей отрасли, реестр лицензированных компаний упростит поиск подрядчика, хотя на старте возможны логистические сбои и рост бюрократии.

"Думаю, в самом начале действия новых правил возможно замедление логистической цепочки и создание дополнительной бюрократической нагрузки. Скорость работы ответственных органов по выдаче необходимых документов станет важным фактором", — подчеркнул коммерческий директор АО "ПЗСП" Кирилл Николаев.

Мелкие предприниматели настроены более скептично. Они указывают на дополнительные расходы: установку систем отслеживания, оплату сортировки и увеличение затрат на топливо, если лицензированный полигон окажется далеко. Также существует риск роста тарифов на вывоз мусора из-за сокращения числа перевозчиков.

Эко-активисты видят в реформе шанс остановить уничтожение природных территорий и речных долин, которые часто становятся объектами незаконных засыпок грунта.

"Хочется верить, что благодаря новым правилам варварское заваливание речных долин, которое не просто уничтожает экосистемы, но и провоцирует опасные оползневые процессы, навсегда уступит место цивилизованному обращению с отходами", — отметила эко-защитница Надежда Баглей.

Цель региональных властей — ликвидировать "серый" оборот строительного мусора и остановить загрязнение почв и подземных вод в Прикамье.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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