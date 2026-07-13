Москва вернула забытую пятерку: купюры из 90-х снова появились в магазинах и на заправках

Столичный денежный оборот пополнился забытым номиналом: в московские магазины, на заправки и рынки вернулись пятирублевые бумажные банкноты. Купюры образца 1997 года, которые фактически не печатались с начала 2000-х, снова выдают на сдачу наравне с монетами. Решение о возобновлении выпуска бумажных денег низких номиналов связано с резким удорожанием металла для чеканки и внедрением новых технологий лакировки, продлевающих жизнь банкнот. Для части горожан появление "зеленой пятерки" стало неожиданностью, хотя формально платежное средство никогда не выходило из обращения.

Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование Деньги

Экономика против металла: почему бумажные деньги выгоднее

Возвращение бумажных пятирублевок в активный оборот — это прямой ответ регулятора на рост производственных издержек. Себестоимость чеканки металлической монеты из-за подорожания стали и латуни значительно превышает её номинальную стоимость. Мелкие деньги часто "оседают" в копилках граждан, что вынуждает Банк России постоянно дозаказывать новые партии металла. Печать на бумаге с использованием специального защитного лака стала более рациональным решением для бюджета.

"Возобновление печати низких номиналов — это стандартная оптимизация расходов на наличное денежное обращение. Современные банкноты защищены износостойким покрытием, что приближает срок их службы к монетам, при этом логистика бумажных денег обходится банкам дешевле", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внешний вид и защита: как отличить подлинную купюру

Дизайн банкноты остался прежним: на лицевой стороне изображен памятник "Тысячелетие России" на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, а на обороте — крепостная стена Новгородского кремля. Несмотря на то, что это не новая серия, а допечатка тиража 1997 года, банкноты снабжены всеми необходимыми защитными признаками: микротекстом, водяными знаками и цветопеременными элементами.

"Главная задача сейчас — информирование сотрудников торговли. Новые пятирублевки могут вызвать подозрение у кассиров, не видевших их десятилетиями, поэтому важно проверять базовые признаки подлинности через детекторы банкнот", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Реакция финансового сектора и ритейла

Для предпринимателей возвращение бумажных денег несет смешанный эффект. С одной стороны, инкассация бумажных пачек проще и легче, чем мешков с монетами. С другой стороны, требуется перенастройка банкоматов и счетных машинок, которые за последние годы "отучились" распознавать такой номинал. Впрочем, массового использования пятирублевых купюр в устройствах самообслуживания не ожидается — они предназначены преимущественно для расчетов на кассах.

"Банковская система готова к приему любых банкнот, находящихся в официальном обращении. Основной приток таких купюр ожидается в секторе микроплатежей, где важно соблюдение безопасности финансовых операций и прозрачности расчетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Фактор изменений Последствие для экономики и граждан Рост цен на металлы Снижение объемов чеканки новых монет Внедрение лакировки бумаги Увеличение срока службы купюр на 30-50% Использование в рознице Облегчение веса кассовой наличности для ритейла

Ответы на популярные вопросы о пятирублевых купюрах

Обязаны ли магазины принимать эти банкноты?

Да, купюры номиналом пять рублей являются законным платежным средством на всей территории РФ. Отказ в их приеме приравнивается к нарушению правил торговли и прав потребителей.

Заменят ли бумажные деньги монеты полностью?

Нет, монеты остаются в обращении. Регулятор будет использовать оба формата параллельно, постепенно вытесняя более дорогие в производстве металлические образцы бумажными аналогами.

Как убедиться в подлинности старой-новой банкноты?

Необходимо проверить наличие защитной нити, водяных знаков с числом "5" и четкость микрорисунка. Если банкнота кажется слишком яркой или не имеет рельефных меток, её стоит проверить в банке.

Нужно ли менять монеты на купюры в банке?

В этом нет необходимости. Монеты сохраняют свою номинальную стоимость и обязательны к приему во всех финансовых организациях без каких-либо комиссий.

Читайте также