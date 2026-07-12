Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области

Очереди на автозаправочных станциях Кировской области начали сокращаться. За последние сутки плотность трафика на АЗС упала на 20-25%. Региональное управление МВД фиксирует стабилизацию потока машин, а министерство энергетики и ЖКХ рапортует о ритмичных поставках топлива.
Если несколько дней назад, 9 июля, в утренние часы работали всего три станции, то к 12 июля ситуация существенно изменилась. Утром бензин предлагали уже 10 точек "Лукойла". Несмотря на то что к 09:00 активными остались 7 объектов, это все равно выше показателей предыдущего дня.
"Сейчас мы наблюдаем фазу распределения ресурсов. Дефицит, возникший ранее, постепенно закрывается за счет экстренных поставок, но региональному бюджету важно не просто потушить пожар, а выстроить логистику так, чтобы исключить подобные провалы в будущем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Ключевым фактором наведения порядка на подъездах к колонкам стало появление патрулей полиции. Решение об усилении АЗС правоохранителями принял губернатор Александр Соколов на заседании оперативного штаба. Сотрудники МВД не просто следят за общественным порядком, но и работают в качестве регулировщиков: направляют машины с разным расположением топливных баков к свободным пистолетам и пресекают попытки пролезть без очереди.
Благодаря этому время ожидания сократилось примерно до одного часа. Водители в социальных сетях подтверждают: хаоса стало меньше.
|Параметр
|Значение на 12 июля
|Время в очереди
|Около 60 минут
|Работающие АЗС сети (утро)
|10 станций
|Снижение нагрузки
|на 20-25%
Жителей призывают сохранять спокойствие и не закупать топливо впрок сверх меры, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.
"Любые перебои в логистике коммунальных ресурсов — это стресс-тест для городской среды. Сейчас важно, чтобы правовые инструменты воздействия на монополистов работали быстрее, чем растут очереди", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В среднем время ожидания составляет около часа, что значительно меньше показателей начала недели.
Сотрудники МВД пресекают конфликты в очередях и помогают распределять транспортный поток для ускорения заправки.
Официально массовые ограничения не вводились, однако приоритет отдается заправке спецтранспорта и экстренных служб.
Власти ожидают полного восстановления графиков поставок в ближайшие дни по мере наполнения резервуаров нефтебаз.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.