Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу
Бунт в тылу западного альянса: президент Словакии предопределил раскол по ключевому вопросу помощи
Пустой бак больше не застанет врасплох: искать АЗС с нужным топливом стало намного проще
Немыслимая ситуация в семье Тодоренко: маленький сын внезапно покинул дом без родителей
Дом как крепость: 3 цвета, которые сделают ваш интерьер "дорогим" в 2026 году
Белгородская область: более 8 тысяч объектов жилого фонда ожидают проведения ремонтных работ
Сплошная картинка без души: звезда "Мастера и Маргариты" разгромил современные сказки за потерю смыслов

Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области

Россия » Поволжье » Киров

Очереди на автозаправочных станциях Кировской области начали сокращаться. За последние сутки плотность трафика на АЗС упала на 20-25%. Региональное управление МВД фиксирует стабилизацию потока машин, а министерство энергетики и ЖКХ рапортует о ритмичных поставках топлива.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Динамика работы заправок

Если несколько дней назад, 9 июля, в утренние часы работали всего три станции, то к 12 июля ситуация существенно изменилась. Утром бензин предлагали уже 10 точек "Лукойла". Несмотря на то что к 09:00 активными остались 7 объектов, это все равно выше показателей предыдущего дня. 

"Сейчас мы наблюдаем фазу распределения ресурсов. Дефицит, возникший ранее, постепенно закрывается за счет экстренных поставок, но региональному бюджету важно не просто потушить пожар, а выстроить логистику так, чтобы исключить подобные провалы в будущем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Роль силового сопровождения

Ключевым фактором наведения порядка на подъездах к колонкам стало появление патрулей полиции. Решение об усилении АЗС правоохранителями принял губернатор Александр Соколов на заседании оперативного штаба. Сотрудники МВД не просто следят за общественным порядком, но и работают в качестве регулировщиков: направляют машины с разным расположением топливных баков к свободным пистолетам и пресекают попытки пролезть без очереди.

Благодаря этому время ожидания сократилось примерно до одного часа. Водители в социальных сетях подтверждают: хаоса стало меньше.

Параметр Значение на 12 июля
Время в очереди Около 60 минут
Работающие АЗС сети (утро) 10 станций
Снижение нагрузки на 20-25%

Прогноз и риски

Жителей призывают сохранять спокойствие и не закупать топливо впрок сверх меры, чтобы не создавать искусственный ажиотаж.

"Любые перебои в логистике коммунальных ресурсов — это стресс-тест для городской среды. Сейчас важно, чтобы правовые инструменты воздействия на монополистов работали быстрее, чем растут очереди", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько сейчас приходится стоять в очереди на заправку?

В среднем время ожидания составляет около часа, что значительно меньше показателей начала недели.

Почему на АЗС дежурит полиция?

Сотрудники МВД пресекают конфликты в очередях и помогают распределять транспортный поток для ускорения заправки.

Есть ли лимиты на продажу бензина?

Официально массовые ограничения не вводились, однако приоритет отдается заправке спецтранспорта и экстренных служб.

Когда ситуация полностью нормализуется?

Власти ожидают полного восстановления графиков поставок в ближайшие дни по мере наполнения резервуаров нефтебаз.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Наука и техника
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Наука и техника
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Парижские кулуары дошли до края: лидеры западной коалиции утвердили сценарии радикального присутствия
Мир. Новости мира
Парижские кулуары дошли до края: лидеры западной коалиции утвердили сценарии радикального присутствия
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Последние материалы
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Бунт в тылу западного альянса: президент Словакии предопределил раскол по ключевому вопросу помощи
Пустой бак больше не застанет врасплох: искать АЗС с нужным топливом стало намного проще
Немыслимая ситуация в семье Тодоренко: маленький сын внезапно покинул дом без родителей
Дом как крепость: 3 цвета, которые сделают ваш интерьер "дорогим" в 2026 году
Белгородская область: более 8 тысяч объектов жилого фонда ожидают проведения ремонтных работ
Сплошная картинка без души: звезда "Мастера и Маргариты" разгромил современные сказки за потерю смыслов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.