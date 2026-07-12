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Полная темнота в деревнях: авария в Локнянском районе Псковской области парализовала энергоснабжение

Россия » Северо-Запад » Псков

Жители Локнянского района Псковской области остались без электричества из-за аварии на электросетях. В ряде населенных пунктов подача энергии полностью прекращена, в самом поселке Локня возможны перебои.

Электрическая подстанция
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрическая подстанция

В Локне отключили улицу Кушнаренко и часть улицы Шарикова. Из-за технических особенностей переключения сетей во время ремонта свет может временно пропадать и на соседних улицах.

Также электроснабжение отсутствует в 24 деревнях:

  • Башово, Самолуково, Алексеевское, Заклюка, Орешково;
  • Василёво, Бурносово, Грихново, Среднее, Осипово Село;
  • Рожново, Горки, Савино, Иванцево, Свинухово;
  • Заход, Пузево, Леоново, Ушаково, Жарки;
  • Каменка, Лёвково, Раменка, Доронцово.

Энергетики работают над устранением повреждений. Подачу тока возобновят сразу после завершения ремонта.

Телефоны для связи и подачи заявок:
  • Единая аварийно-диспетчерская служба: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно) или короткий номер 220;
  • ЕДДС Локнянского округа: 8-811-39-2-21-96.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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