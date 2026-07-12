Полная темнота в деревнях: авария в Локнянском районе Псковской области парализовала энергоснабжение

Жители Локнянского района Псковской области остались без электричества из-за аварии на электросетях. В ряде населенных пунктов подача энергии полностью прекращена, в самом поселке Локня возможны перебои.
В Локне отключили улицу Кушнаренко и часть улицы Шарикова. Из-за технических особенностей переключения сетей во время ремонта свет может временно пропадать и на соседних улицах.
Также электроснабжение отсутствует в 24 деревнях:
Энергетики работают над устранением повреждений. Подачу тока возобновят сразу после завершения ремонта.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.