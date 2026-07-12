Цены стали просто безумными: Аксайский район столкнулся с последствиями топливного коллапса

В Аксайском районе Ростовской области зафиксировали резкий скачок цен на бензин АИ-95 — стоимость литра топлива на некоторых заправках поднялась до 175 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди

Местные водители сообщают о возникновении очередей на АЗС. Высокая цена делает заправку автомобиля затруднительной для многих жителей района, что создает дополнительное напряжение на дорогах и у топливных колонок.

По данным региональных СМИ, подорожание связано с ростом мировых котировок на нефть, а также увеличением расходов на перевозку и продажу нефтепродуктов. В итоге конечный потребитель в районе получил завышенный ценник.

Районная администрация уже начала изучать ситуацию. Власти ищут способы сдержать рост цен и стабилизировать рынок топлива на территории муниципалитета.