В Аксайском районе Ростовской области зафиксировали резкий скачок цен на бензин АИ-95 — стоимость литра топлива на некоторых заправках поднялась до 175 рублей.
Местные водители сообщают о возникновении очередей на АЗС. Высокая цена делает заправку автомобиля затруднительной для многих жителей района, что создает дополнительное напряжение на дорогах и у топливных колонок.
По данным региональных СМИ, подорожание связано с ростом мировых котировок на нефть, а также увеличением расходов на перевозку и продажу нефтепродуктов. В итоге конечный потребитель в районе получил завышенный ценник.
Районная администрация уже начала изучать ситуацию. Власти ищут способы сдержать рост цен и стабилизировать рынок топлива на территории муниципалитета.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.