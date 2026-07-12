Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полная темнота в деревнях: авария в Локнянском районе Псковской области парализовала энергоснабжение
Финансовые потоки Киева под угрозой: кадровые перестановки предопределили новый сценарий борьбы
Медицинская статистика скрыла главное: почему колоноскопию рано списывать со счетов
Дом мечты дал трещину: почему ошибка с выбором места для погреба приводит к дорогому ремонту
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Только притворяются родственниками: в горах Мозамбика нашли 4 вида хамелеонов вместо одного
Картошка в новом исполнении: сочная ветчина, помидоры и сыр — итальянская вкуснятина
Будущее земной жизни под угрозой: что остановит привычные природные циклы согласно новым расчетам
Осенний баланс сил изменится безвозвратно: небо над тыловыми районами потребует иных подходов защиты

Цены стали просто безумными: Аксайский район столкнулся с последствиями топливного коллапса

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Аксайском районе Ростовской области зафиксировали резкий скачок цен на бензин АИ-95 — стоимость литра топлива на некоторых заправках поднялась до 175 рублей.

Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Скорбная пожилая женщина держит ключи на фоне стоящего человека в очереди

Местные водители сообщают о возникновении очередей на АЗС. Высокая цена делает заправку автомобиля затруднительной для многих жителей района, что создает дополнительное напряжение на дорогах и у топливных колонок.

По данным региональных СМИ, подорожание связано с ростом мировых котировок на нефть, а также увеличением расходов на перевозку и продажу нефтепродуктов. В итоге конечный потребитель в районе получил завышенный ценник.

Районная администрация уже начала изучать ситуацию. Власти ищут способы сдержать рост цен и стабилизировать рынок топлива на территории муниципалитета.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Садоводство, цветоводство
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Защита критической инфраструктуры: как теперь НПЗ адаптируются к новым угрозам
Россия
Защита критической инфраструктуры: как теперь НПЗ адаптируются к новым угрозам
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Садоводство, цветоводство
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Последние материалы
Полная темнота в деревнях: авария в Локнянском районе Псковской области парализовала энергоснабжение
Финансовые потоки Киева под угрозой: кадровые перестановки предопределили новый сценарий борьбы
Цены стали просто безумными: Аксайский район столкнулся с последствиями топливного коллапса
Медицинская статистика скрыла главное: почему колоноскопию рано списывать со счетов
Дом мечты дал трещину: почему ошибка с выбором места для погреба приводит к дорогому ремонту
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Только притворяются родственниками: в горах Мозамбика нашли 4 вида хамелеонов вместо одного
Картошка в новом исполнении: сочная ветчина, помидоры и сыр — итальянская вкуснятина
Будущее земной жизни под угрозой: что остановит привычные природные циклы согласно новым расчетам
Осенний баланс сил изменится безвозвратно: небо над тыловыми районами потребует иных подходов защиты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.